Oštěpařka Špotáková: Rozdávala radost na Spartě
Hokejová horečka se startem olympiády pomalu vrcholí a důkazem byl i poslední domácí duel Sparty před reprezentační přestávkou. Vítězství nad Českými Budějovicemi (4:3) sledovala zaplněná libeňská arena, do níž zavítala i legendární oštěpařka Barbora Špotáková (44), byť ve fotbale patří mezi fanynky Slavie...
O plný dům (16 066 diváků) se tentokrát významně postarali obyvatelé pražských částí Stodůlky, Lužiny, Nové Butovice, Velká Ohrada nebo Třebonice, v hledišti nechyběli děti ze základních i středních škol, dobrovolní hasiči, členové sportovních klubů ani stovky místních rezidentů. A to mj. díky speciální akci pro obyvatele Prahy 13, kteří měli vstupenky za symbolickou cenu...
Chybět tak nemohl ani starosta »třináctky« David Vodrážka, který v hledišti usedl právě vedle olympijské vítězky Špotákové, která je patronkou chystaného atletického areálu v Praze 13. „Předat ceny nejlepším hráčům utkání před tolika fanoušky i mou rodinou bylo obrovským zážitkem. Věřím, že si všichni užili nejen samotný zápas, ale i celý doprovodný program, a těším se na ně v budoucnu v nově vznikajícím sportovním areálu,“ uvedla Špotáková.
„Mám řadu atletických kamarádů ze Stodůlek. Když potřebovali pomoci s opravou atletického areálu, oslovili mě, a tak jsem zašla za starostou Davidem Vodrážkou. Do půl roku bylo vše zařízeno – dokonce tam vznikne i vržiště pro oštěp. Rekonstrukce právě probíhá,“ dodala Bára.