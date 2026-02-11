Manželka reprezentanta Kempného: Drsný zážitek z restaurace
Rodina hokejového mistra světa Michala Kempného (35) se kvůli jeho angažmá odstěhovala do Švédska, kde si život nemohou vynachválit. A zatímco český obránce nyní odcestoval na Hry do Itálie, jeho žena s dětmi se přesunula do Prahy, kde je čekal trpký zážitek...
Její muž si v Itálii může pochutnat na tamní kuchyni, která dokonce získala místo na seznamu UNESCO. Nicola Kempná chtěla ochutnat asijské chutě, a tak se spolu s kamarádkami a dětmi vydala do podniku v centru Prahy.
„Musím je tady veřejně pochválit. Dnes jsme byli opravdu složitá skupinka. Tři děti, tři ženské a miminko s kočárkem,“ popsala. Jenže právě to bylo pro některé jiné návštěvníky trnem v oku. „Byli jsme taková ta skupinka, kterou vlastně v restauraci nechceš. Což byl i komentář hostů vedle nás, když nás viděli,“ napsala bez dalších emocí.
A i když taková poznámka může pořádně zamrzet, zaměstnanci podniku nadchli Kempnou tak moc, že nejspíš na vše záhy zapomněla ona i její doprovod. „Obsluha se k nám chovala tak krásně. Pomohli nám s kočárkem, pro děti pastelky, nic nebylo problém. Jídlo výborné!“ těšilo Michalovu ženu, která koncem loňského roku porodila syna Alberta, nového parťáka pro staršího Adámka (5).
„Cítila jsem se vítaná, a to je prostě nejvíc. Děkuju, jste boží,“ chválila u fotky talíře, na kterém byl smajlík. „Tohle je fotka jogurtového sladkého překvapení pro děti na konec,“ vysvětlila dvojnásobná maminka, která brzy bude spolu s celým Českem držet palce svému muži při duelu s Kanadou.