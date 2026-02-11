Tenistka Serena Williamsová šokuje: Návrat!
Už žádné dohady, zdá se být hotovo! Tenisová ikona Serena Williamsová (44) se vrací ze sportovního důchodu a mohla by se ukázat už za tři týdny na megaturnaji v Indian Wells, případně dva týdny poté doma v Miami!
Američanka, která naposledy hrála na US Open 2022, se už loni v říjnu přihlásila do antidopingového programu. A 22. února uplyne povinný půlrok, po kterém může naskočit do akce.
„Serena se vrátí na kurty, je to oficiální,“ hlásil dobře informovaný tenisový žurnalista Ben Rothenberg. Vítězka 23 grandslamů si pochvaluje svoji kondici – za poslední rok shodila 14 kilogramů díky injekcím na hubnutí.