OKTAGON 84: Férový hasič

Václav Klimša

Mezi zápasníky platí stále za amatéra z davu, Václav Klimša ale oba své dosavadní zápasy vyhrál. 

Civilním zaměstnáním požárník je navíc populární pro férovou taktiku – jakmile soupeře »vypne«, instinkt hasiče mu velí přivést ho zpět k vědomí. Bude v sobotu probouzet Poláka Przysiweka?

OKTAGON 84

Po 26 měsících se OKTAGON i s Kozmou konečně vrací do nejtvrdšího města Česka – a rovnou na Valentýna! Turnaj začíná v Ostravar Aréně v sobotu 14. 2. v 17:00. Sledujte živě na www.oktagon. tv nebo na Premier Sport 4.

UŽ ZA 3 DNY!

