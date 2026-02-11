OKTAGON 84: Férový hasič
Mezi zápasníky platí stále za amatéra z davu, Václav Klimša ale oba své dosavadní zápasy vyhrál.
Civilním zaměstnáním požárník je navíc populární pro férovou taktiku – jakmile soupeře »vypne«, instinkt hasiče mu velí přivést ho zpět k vědomí. Bude v sobotu probouzet Poláka Przysiweka?
OKTAGON 84
Po 26 měsících se OKTAGON i s Kozmou konečně vrací do nejtvrdšího města Česka – a rovnou na Valentýna! Turnaj začíná v Ostravar Aréně v sobotu 14. 2. v 17:00. Sledujte živě na www.oktagon. tv nebo na Premier Sport 4.
