Exlávista Kinský v Tottenhamu sedí, ale…: Chytil aspoň kočku
Mladý muž zabrzděný v rozpuku brankářského kumštu se sexy medicínou na chmury z vysedávání na lavičce. Antonín Kinský (22) v Tottenhamu nechytá, ale polapil kočku. Dvounohou.
Když už byl ten Valentýn, pochlubil se exslávista Kinský zamilovanou společnou fotkou. Místo balonu o průměru 22 centimetrů má rozkošnou slečnu s rajcovními mírami 81 – 59 – 85. Jmenuje se Terezie Kožušníčková (21), pochází z Olomouce a v roce 2022 se probila mezi jedenáct semifinalistek soutěže Miss České republiky.
Ital zaclání
Blondýnka fouká blonďákovi na rány na duši. Její Toník, s roční gáží cirka 44 milionů korun uváděnou webem spotrac.com, stál v aktuální sezoně mezi tyčemi v mistrácích jen 180 minut.
Zaclání mu Ital Vicario (29). Se sezónním platem 109 milionů korun nasekal už tolik kiksů jako pásová výroba britské automobilky Land Rover blatníků, jenže kouč Frank ho v bráně zarputile držel. Změní to v severním Londýně v Kinského prospěch, nový trenér Tudor?