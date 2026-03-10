Exslávista Kinský v Lize mistrů: Šílený debut!
Poprvé od října mu v Tottenhamu dali šanci mezi tyčemi. A rovnou v Lize mistrů na Atlétiku Madrid! Jenže český gólman Antonín Kinský (22) totálně vyhořel a byl střídán už v 17. minutě…
Tonda šel do brány kvůli tomu, že jeho Kohouti pětkrát v řadě prohráli a jednička Vicario kupil minely. To ale trenér Tudor netušil, co vyvede jeho totálně nerozchytaná dvojka!
Kinský, který do londýnského oddílu přišel ze Slavie cirka za půl miliardy kaček, už po pěti minutách při rozehrávce smolně podklouzl, daroval míč soupeři a Llorente ho v klídečku propálil. Pak se pro změnu hodil na hřiště tlamu stoper Tottenhamu Van de Ven a Griezmann uklidil míč nechytatelně k tyči. A hned po rozehrávce Kinský znovu šíleně chyboval – při odkopu promáchl – a bylo to 3:0.
„On si snad obul boty naopak. Horší kiks letos neuvidíte,“ nechal se po první brance slyšet bývalý gólman Tottenhamu Paul Robinson. Po druhé Kinského hrůze už jen valil oči. Stejně jako kouč Tudor, jenž Kinského okamžitě stáhl ze hřiště. Taková potupa! „Láme mi to srdce. Ano, měl hrozivou čtvrthodinku, ale tohle je prostě kruté,“ hlesl další slavný anglický brankář Joe Hart.