Kinský po zápase zamířil na vlastní děkovačku Slavie. Trpišovský: Běhal mi mráz po zádech
PŘÍMO Z LONDÝNA | Při minulé návštěvě Londýna v podání slávistických fanoušků oběhla sociální sítě slavná děkovačka na Stamford Bridge. I nyní na Tottenham Hotspur Stadium to ale bylo speciální. Poté, co si před kotel poklekli hráči a zařvali si klasické „po výhře, po prohře“, fanoušci si zavolali ještě Antonína Kinského z týmu soupeře. „Je skvělé, že mají fanoušci s hráči takový vztah,“ těšilo Jindřicha Trpišovského.
Bez megafonu i bubnu to slávisté měli těžké, ale pravdou je, že ve sterilní atmosféře na obřím stadionu hráli prim. O to víc, když jim konkurence z tribun po zápase odešla. Antonín Kinský možná už pomalu mířil do útrob stadionu, když po děkovačce zaslechl vyvolávat své jméno. „Kinský, Kinský, Kinský,“ jel kotel.
Gólmanovi se tak dostalo speciální pocty. Šel si před dva tisíce příznivců kleknout sám a zařval si s nimi podruhé klasickou děkovačku. Následně pochvalně zatleskal a s rukou na srdci se poklonil. Byť za „sešívané“ odchytal mladík jen půl sezony, svými výkony si je prostě plně získal.
„Je to krásné, běhá mi z toho mráz po zádech. Doufám, že si to užil, je skvělé, když mají s hráči fanoušci takový vztah. S Tondou jsem mluvil, máme nějakou zpětnou vazbu o tom, jak se na nás Tottenham připravoval. Přeju mu hlavně, abych zúročil zkušenosti, co tu nabírá. Pokud tu na něj střílí na tréninku každý den, určitě se ještě zlepšil,“ podotkl Trpišovský.
Je to tak, Londýnští ukázali v ofenzivních řadách nesmírnou kvalitu a nebýt Jindřicha Staňka, inkasovaných gólů padlo mnohem více než tři. I současný gólman Slavie byl tedy cílem lásky fanoušků, před děkovačkou vyřvávali i jeho jméno. S bývalým konkurentem se osobně příliš nezapovídal.
„Jen jsme se pozdravili, my se totiž s Tondou moc neznáme, jen jsme se potkali. Tehdy jsem rehabilitoval s ramenem. Viděl jsem, jak jde za fanoušky, takže doufám, že si to užil. Lidé ho milují a zaslouženě, za ten půlrok výkonů, co předváděl,“ podotkl muž zápasu na straně hostů.
Nyní už Kinský po návštěvě od starých známých bude muset přeorientovat hlavu na Tottenham. Čeká ho další lítý boj o základní sestavu, kde by mohl v nabitém prosincovém kalendáři dostat šanci. Blízko tomu bylo i proti Slavii, na dopoledním sezení v den utkání se ale definitivně rozhodlo, že půjde hrát Vicario. Alespoň jednu skvělou vzpomínku ale český gólman z utkání mít bude.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|5
|5
|0
|0
|14:1
|15
|2
Bayern
|6
|5
|0
|1
|18:7
|15
|3
Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8:6
|13
|4
Paris SG
|5
|4
|0
|1
|19:8
|12
|5
Inter Milán
|6
|4
|0
|2
|12:4
|12
|6
Real
|5
|4
|0
|1
|12:5
|12
|7
Atlético
|6
|4
|0
|2
|15:12
|12
|8
Liverpool
|6
|4
|0
|2
|11:8
|12
|9
Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13:7
|11
|10
Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17:11
|10
|11
Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13:8
|10
|12
Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10:5
|10
|13
Sporting
|6
|3
|1
|2
|12:8
|10
|14
Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14:11
|10
|15
Newcastle
|5
|3
|0
|2
|11:4
|9
|16
Marseille
|6
|3
|0
|3
|11:8
|9
|17
Galatasaray
|6
|3
|0
|3
|8:8
|9
|18
Monaco
|6
|2
|3
|1
|7:8
|9
|19
Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15:11
|8
|20
Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8:10
|8
|21
Karabach
|5
|2
|1
|2
|8:9
|7
|22
Neapol
|5
|2
|1
|2
|6:9
|7
|23
Juventus
|5
|1
|3
|1
|10:10
|6
|24
Pafos
|5
|1
|3
|1
|4:7
|6
|25
Saint Gilloise
|6
|2
|0
|4
|7:15
|6
|26
Olympiacos
|6
|1
|2
|3
|6:13
|5
|27
Club Brugge
|5
|1
|1
|3
|8:13
|4
|28
Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4:9
|4
|29
FC Kodaň
|5
|1
|1
|3
|7:14
|4
|30
Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8:16
|4
|31
Benfica
|5
|1
|0
|4
|4:8
|3
|32
Slavia
|6
|0
|3
|3
|2:11
|3
|33
Bodo/Glimt
|5
|0
|2
|3
|7:11
|2
|34
Villarreal
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
Kajrat
|6
|0
|1
|5
|4:15
|1
|36
Ajax
|5
|0
|0
|5
|1:16
|0
- Osmifinále
- Play-off