Sprinteři Tottenhamu byli moc i na čtyři stopery. Může se fantastický Staněk ještě prodat ven? • Zdroj: isportTV
Fanoušci Slavie na londýnském Tottenham Hotspur Stadium
Antonín Kinský na rozcvičce před utkáním Tottenhamu se Slavií
Bartoloměj Černík
Liga mistrů
PŘÍMO Z LONDÝNA | Při minulé návštěvě Londýna v podání slávistických fanoušků oběhla sociální sítě slavná děkovačka na Stamford Bridge. I nyní na Tottenham Hotspur Stadium to ale bylo speciální. Poté, co si před kotel poklekli hráči a zařvali si klasické „po výhře, po prohře“, fanoušci si zavolali ještě Antonína Kinského z týmu soupeře. „Je skvělé, že mají fanoušci s hráči takový vztah,“ těšilo Jindřicha Trpišovského.

Bez megafonu i bubnu to slávisté měli těžké, ale pravdou je, že ve sterilní atmosféře na obřím stadionu hráli prim. O to víc, když jim konkurence z tribun po zápase odešla. Antonín Kinský možná už pomalu mířil do útrob stadionu, když po děkovačce zaslechl vyvolávat své jméno. „Kinský, Kinský, Kinský,“ jel kotel.

Gólmanovi se tak dostalo speciální pocty. Šel si před dva tisíce příznivců kleknout sám a zařval si s nimi podruhé klasickou děkovačku. Následně pochvalně zatleskal a s rukou na srdci se poklonil. Byť za „sešívané“ odchytal mladík jen půl sezony, svými výkony si je prostě plně získal.

Video placeholder

„Je to krásné, běhá mi z toho mráz po zádech. Doufám, že si to užil, je skvělé, když mají s hráči fanoušci takový vztah. S Tondou jsem mluvil, máme nějakou zpětnou vazbu o tom, jak se na nás Tottenham připravoval. Přeju mu hlavně, abych zúročil zkušenosti, co tu nabírá. Pokud tu na něj střílí na tréninku každý den, určitě se ještě zlepšil,“ podotkl Trpišovský.

Je to tak, Londýnští ukázali v ofenzivních řadách nesmírnou kvalitu a nebýt Jindřicha Staňka, inkasovaných gólů padlo mnohem více než tři. I současný gólman Slavie byl tedy cílem lásky fanoušků, před děkovačkou vyřvávali i jeho jméno. S bývalým konkurentem se osobně příliš nezapovídal.

„Jen jsme se pozdravili, my se totiž s Tondou moc neznáme, jen jsme se potkali. Tehdy jsem rehabilitoval s ramenem. Viděl jsem, jak jde za fanoušky, takže doufám, že si to užil. Lidé ho milují a zaslouženě, za ten půlrok výkonů, co předváděl,“ podotkl muž zápasu na straně hostů.

Nyní už Kinský po návštěvě od starých známých bude muset přeorientovat hlavu na Tottenham. Čeká ho další lítý boj o základní sestavu, kde by mohl v nabitém prosincovém kalendáři dostat šanci. Blízko tomu bylo i proti Slavii, na dopoledním sezení v den utkání se ale definitivně rozhodlo, že půjde hrát Vicario. Alespoň jednu skvělou vzpomínku ale český gólman z utkání mít bude.

#TýmZVRPSkóreB
1Arsenal550014:115
2Bayern650118:715
3Atalanta64118:613
4Paris SG540119:812
5Inter Milán640212:412
6Real540112:512
7Atlético640215:1212
8Liverpool640211:812
9Tottenham632113:711
10Dortmund531117:1110
11Chelsea631213:810
12Manchester City531110:510
13Sporting631212:810
14Barcelona631214:1110
15Newcastle530211:49
16Marseille630311:89
17Galatasaray63038:89
18Monaco 62317:89
19Eindhoven622215:118
20Leverkusen52218:108
21Karabach52128:97
22Neapol52126:97
23Juventus513110:106
24Pafos51314:76
25Saint Gilloise62047:156
26Olympiacos61236:135
27Club Brugge51138:134
28Bilbao51134:94
29FC Kodaň51137:144
30Frankfurt61148:164
31Benfica51044:83
32Slavia60332:113
33Bodo/Glimt50237:112
34Villarreal50142:101
35Kajrat60154:151
36Ajax50051:160
  • Osmifinále
  • Play-off

