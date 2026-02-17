Americký vztekloun Sarchett: Prohrál s českou hůlkou
Kdepak zlaté české ručičky, na ty je krátký i kdejaký Amík. Přesvědčil se o tom také lyžař Ryder Sarchett (22), který se ztrapnil před celým světem.
To krátké video se stalo hitem sociálních sítí. Sarchett v cíli obřího slalomu vztekle třískl pravou hůlkou o sníh, pak se ji snažil v hlubokém předklonu přerazit vejpůl o pravé stehno – nejprve rázným úderem, pak plynulým tlakem za oba konce.
Jenže nic, hůlka se ani neohnula! Fanouškům neuniklo, že šlo o německou rodinnou značku Leki, jejíž klíčová výroba se odehrává v západočeském Tachově. „Hůlky už jsou dnes vyrobené z pevného materiálu, Sarchett to raději ani neměl zkoušet,“ ušklíbl se komentátor americké televize TNT Sports. A v Tachově se slaví.