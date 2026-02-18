Plavkyně Baumrtová je podruhé maminkou: Utajené miminko!
Z ničeho nic oznámila miminko! Bývalá česká plavkyně Simona Baumrtová (34) našla po rozpadu manželství s fyzioterapeutem Kryštofem Kubo klid v náruči kanadského trenéra Toma Rushtona. Společně teď přivítali na svět už druhého potomka.
V srpnu 2024 se Simona s Tomem stačili rodiči malé Emmy. Desetinásobná medailistka z evropských šampionátů v plavání se nyní pochlubila i synem. O jejím těhotenství přitom fanoušci neměli tušení, protože žádné oznámení neproběhlo. Až teď... „Ahoj Maxi! Vítej na tomto světě. Jsme šťastní a nadšení přivítat tě do naší rodiny,“ napsala.
Rodina podle všeho vsadila na osvědčenou chomutovskou porodnici. Cesta k dnešní idyle přitom nebyla snadná. Bývalá hvězda bazénů se během kariéry potýkala s několika bolestivými propadáky, za kterými stála především psychika a neúprosný tlak na výsledek. Své sportovní krize tehdy musela řešit s odborníky, dnes už ale zjevně našla vnitřní rovnováhu po boku svého kanadského manžela Toma.