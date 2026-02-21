Hvězdný Draisaitl šokoval na olympiádě: Proč do sebe lil hořčici?
Německo vytasilo na Slovensko všechny své trumfy. Prohru ve čtvrtfinále ale nedokázal odvrátit ani kanonýr Leon Draisaitl (30). Svět navíc zůstal v údivu z jeho pochutiny, kterou si dával na střídačce během zápasů již v základní skupině.
Hvězdný útočník Edmontonu Oilers si v posledním duelu základní skupiny proti USA dopřával hodně netradiční svačinku. Němci sice favorizovaným Američanům podlehli 1:5, ale fanoušky mnohem víc než samotný výsledek zaujala právě Draisaitlova bizarní pochoutka.
Přímo na střídačce totiž bez okolků vytáhl malý pytlík hořčice a rovnou ho do sebe naládoval. „Hořčice je na křeče opravdu skvělá. Podle mě funguje ze všeho nejlépe. Když cítím, že se něco blíží, jsem proaktivní a prostě si dám,“ vysvětloval německý tahoun později v rozhovoru pro Eurosport.
Otázka účinnosti hořčice proti křečím rozděluje i lékařskou komunitu. Podstatu zázraku je kyselina octová. Ta má nejen ulevovat od bolestivých svalových stahů a fungovat jako prevence, ale údajně také stimuluje průtok krve v namáhaných svalech. Leon Draisaitl se díky žlutému dopingu na olympiádě křečím vyhnul. Od herního kolapsu ale německou reprezentaci nezachránil. S olympijským turnajem se Němci rozloučili hned ve čtvrtfinále po drtivém výprasku 2:6 od Slovenska.