Země v plamenech! Češi mají hrát dva duely MS v Mexiku, kde teče krev. Vstříc peklu?

Autor: nem
Češi zabojují o MS. Vyhlídky v místě konání šampionátu ale nejsou zrovna růžové...

Dvacet let! Tak dlouho nepřivoněl fotbalový výkvět této republiky k světovému festivalu. Když už se na něj může přes baráž konečně prokopat, aby se strachoval, jestli nebojuje o peklo.

„Mistrovství světa je pro nás nejvyšší priorita. Všichni jsme odhodlaní udělat maximum,“ prohlásil natěšeně středopolař Tomáš Souček (30). Nemohl tušit, jaké hrůzy se v dějišti odehrají.

Apokalypsa násilí

Do startu mundialu za velkou louží zbývá pouhých 105 dnů. Češi, pokud všechno klapne, by měli sehrát dva mače skupiny A v Mexiku, kde se teď kde kdo klepe o holý život. Poté, co zdejší policie zabila drogového bosse Cervantese, vypukla apokalypsa násilí.

Země je v plamenech. Hoří auta, barikády blokují silnice, kolabuje doprava i cestovní ruch. Znějí vražedné kulometné dávky, mrtvých přibývá. Ve státě Jalisco, kde by v Gaudalajaře měli hoši kouče Koubka 12. června na programu duel s Jižní Koreou, bylo zabito nejméně 73 lidí. Vláda nasadila 10 tisíc vojáků. A teď se tam těšte...

TADY MAJÍ ČEŠI VÁLET

MĚSTOTERMÍNSOUPEŘ
Guadalajara12. červnaJižní Korea
 Mexiko City25. červnaMexiko

 

Mexiko v plamenech po smrti narkobarona (23.2.2026)
Mexiko v plamenech po smrti narkobarona (23.2.2026)
Témata:  reprezentaceblesksportTomáš SoučekJižní KoreaMexikostátJalisco

Související články



Články odjinud