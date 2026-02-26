Země v plamenech! Češi mají hrát dva duely MS v Mexiku, kde teče krev. Vstříc peklu?
Dvacet let! Tak dlouho nepřivoněl fotbalový výkvět této republiky k světovému festivalu. Když už se na něj může přes baráž konečně prokopat, aby se strachoval, jestli nebojuje o peklo.
„Mistrovství světa je pro nás nejvyšší priorita. Všichni jsme odhodlaní udělat maximum,“ prohlásil natěšeně středopolař Tomáš Souček (30). Nemohl tušit, jaké hrůzy se v dějišti odehrají.
Apokalypsa násilí
Do startu mundialu za velkou louží zbývá pouhých 105 dnů. Češi, pokud všechno klapne, by měli sehrát dva mače skupiny A v Mexiku, kde se teď kde kdo klepe o holý život. Poté, co zdejší policie zabila drogového bosse Cervantese, vypukla apokalypsa násilí.
Země je v plamenech. Hoří auta, barikády blokují silnice, kolabuje doprava i cestovní ruch. Znějí vražedné kulometné dávky, mrtvých přibývá. Ve státě Jalisco, kde by v Gaudalajaře měli hoši kouče Koubka 12. června na programu duel s Jižní Koreou, bylo zabito nejméně 73 lidí. Vláda nasadila 10 tisíc vojáků. A teď se tam těšte...
TADY MAJÍ ČEŠI VÁLET
|MĚSTO
|TERMÍN
|SOUPEŘ
|Guadalajara
|12. června
|Jižní Korea
|Mexiko City
|25. června
|Mexiko