Biatlonový miláček a hvězda olympiády Giacomel: Náhlá operace srdce!
Měl perfektně rozjetý olympijský biatlonový sprint. Domácí hvězda Tommaso Giacomel (25) po dvou střelbách vedl ale zničehonic se začal startovním polem propadat. Nakonec odstoupil ze závodu a zamířil do nemocnice. Podezření na problémy se srdcem se potvrdily.
Dvakrát ulehl ke střelbě a neminul. Italský biatlonista Tommaso Giacomel si v biatlonovém závodě ve sprintu mužů vedl skvěle. Domácí publikum bylo ve varu. V polovině závodu ale přišel nečekaný zlom. Druhý muž aktuálního pořadí Světového poháru začal náhle zpomalovat, propadal se výsledkovou listinou, až nakonec musel z tratě úplně odstoupit.
Prvotní zprávy z nemocnice zněly sice nadějně, ale lékaři se zaměřili na to nejdůležitější. Jeho srdce. V biatlonovém světě totiž po nedávných potížích Nora Siverta Guttorma Bakkena (†27) panuje obrovská ostražitost. A temné obavy se bohužel potvrdily.
Aktuálně druhému muži Světového poháru byla zjištěna anomálie v jedné ze srdečních síní. Dva týdny odpočíval a následně podstoupil menší operační zákrok, který slouží k léčbě nepravidelného srdečního rytmu. „Hned po druhé střelbě mi tělo tak nějak přestalo normálně fungovat. Měl jsem obrovské problémy s dýcháním a pohybem, musel jsem zastavit,“ popsal děsivé momenty ze svého posledního závodu sezóny.
Nyní už ví, že letos další body do celkového hodnocení nepřidá. „Moje sezóna skončila. Jsem zničený,“ netajil se obrovským zklamáním na svých sociálních sítích. Nyní ho čeká rekonvalescence a série dalších testů, které rozhodnou o jeho budoucnosti. Pro italského biatlonistu je to sportovní pohroma, která mohla skončit naprostou tragédií.