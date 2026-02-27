Rozvádějící se Cibulková zuří: Boj s vetřelcem
Taky znáte ten pocit bezmoci, když vám nad hlavou ťapká roztomilá šelmička z čeledi lasicovitých s huňatým ocasem? Nevyhnul se ani bývalé tenistce Dominice Cibulkové (36), která už má tak dost starostí. Teď musela povolat do akce deratizéra!
„Ach jo, kuna,“ posteskla si rezignovaně někdejší světová čtyřka, když jí na balkoně začala úřadovat drzá šelma. Dominika však nezůstala jen u stížností. Na balkoně už zasahoval odborník a nastražil pasti s vejcem. Teď se čeká, zda se inteligentní zvíře nechá obelstít.
Cibulková, která nyní prochází rozvodem s otcem svých dvou dětí a dlouholetým manželem Michalem Navarou, tak řeší starosti na všech frontách. „Budu vás informovat,“ slíbila fanouškům bývalá slovenská reprezentantka, které kuna nadělala na balkoně nepořádek.