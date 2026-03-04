Hokejový vyvrhel Dmitrij Jaškin: Krach manželství ...a nová Ruska!
Sejde z očí, sejde z mysli. Český hokejista s ruskými kořeny Dmitrij Jaškin (32), který hraje v prorežimní KHL, potichu vyměnil životní lásky. Kus za kus!
Výměny partnerek si moc fanoušků v české kotlině ani nevšimlo. Jednak »sibiřský Valach« Jaškin hájí navzdory invazi na Ukrajinu v soutěži plné Putinovy propagandy barvy AK Bars Kazaň, pročež se stal pro část veřejnosti vyvrhelem. Jednak si nabrnkl Violettu – a ta vypadá jako kopie teď už nejspíš bývalé manželky Nadi!
Rozšíření klanu?
Společná budoucnost? Rozšíření klanu Jaškinů, který proslavil Dmitrijův táta Alexej (60) ve Vsetíně? „Určitě ano, ale nic konkrétního. Až to bude, tak to bude,“ odpovídal ještě před pěti lety útočník, jenž hokejově vyrostl ve Slavii a Česko reprezentoval na Světovém poháru 2016 či na »bramborovém« šampionátu v Bratislavě v roce 2019. No, nebude! Aspoň s Naďou, která chotě doprovázela i při angažmá v zámořské NHL, ne...
Hokejista blonďatou zpěvačku pustil k vodě a novému objevu z Ruska už stihl ukázat krásy české země. Do roku 2026 vstoupil Jaškin jako zasnoubený muž.