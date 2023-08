Největší boháči KHL z ciziny: Jaškin před průšvihářem. Kolik bere?

Zatímco Rusko dál vede agresivní válku na Ukrajině, řada zahraničních hokejistů si dál vydělává v KHL. Mezi nejlépe placenými cizinci nechybí i český útočník Dmitrij Jaškin • FOTO: koláž iSport.cz Hrají v zemi, která od loňského února dál vede agresivní válku na Ukrajině. V Rusku byste stále našli řadu zahraničních hokejistů, kteří se i po zahájení ruské vojenské invaze do sousedního státu rozhodli zůstat a nadále si vydělávat v KHL. Se setrvávajícími i novými cizinci nijak nehnuly svědomí ani stále propadající se hodnota rublu. V převodu na americké dolary si například legionář s největší výplatou v nové sezoně vydělá „pouze“ lehce přes milion. V článku iSport.cz se podívejte na pět hráčů, kteří jsou podle webu championat.com nejštědřeji placení, a na výši jejich odměn v ruských klubech.

Alex Galchenyuk (USA) narozen: 12. února 1994 (29 let) v Milwaukee

pozice: útočník

klub: SKA Petrohrad

plat v sezoně 2023/24: zhruba 70 milionů rublů

v českých korunách: přibližně 16 734 000

v amerických dolarech: zhruba 749 tisíc Léto třetího hráče draftu NHL 2012. Volný pád na dno. Poté, co byl někdejší velký talent na začátku července zatčen policií, když pod vlivem alkoholu naboural autem do dopravní značky a následně i agresivně vyhrožoval smrtí policistům s odvoláním na ruské známosti, si zřejmě definitivně zabouchl vrata v zámoří. Sypání si popelu na hlavu a sliby, že se 12 měsíců alkoholu ani nedotkne, nezabraly. Arizona s Američanem po incidentu ihned ukončila spolupráci a soudem ve Scottsdale byl odsouzen na 30 dní do vězení. Jaký byl další krok syna bývalého běloruského hokejisty Alexandra Galčenjuka? Kdysi nadějný hráč Montrealu využil konexí v Rusku, kde trávil dětství a na dva roky se upsal Petrohradu. V klubu Rotenbergových, ruských oligarchů a přátel prezidenta Vladimira Putina, si má průšvihář vydělat celkem 180 milionů rublů.

Stéphane Da Costa (Francie) narozen: 11. července 1989 (34 let) v Paříži

pozice: útočník

klub: Avtomobilist Jekatěrinburg

plat v sezoně 2023/24: 75 milionů rublů

v českých korunách: zhruba 17 929 000

v amerických dolarech: zhruba 803 tisíc Jeden z nejznámějších francouzských legionářů načíná v Rusku už devátou sezonu. Někdejší centr Ottawy, který má díky matce i polský pas, působí v KHL vyjma sezony 2017/18 strávené v Ženevě nepřetržitě od roku 2014. Účastník osmi mistrovství světa se usadil v Jekatěrinburgu, kam zamířil ještě před vypuknutím války na Ukrajině. Do masivního odlivu zahraničních hvězd se ale nepřidal. Nechtěl nic měnit ani po začátku vojenského konfliktu a v klubu z podhůří Uralu letos v dubnu podepsal nový dvouletý kontrakt.

Jean-Sébastien Dea (Kanada) narozen: 8. února 1994 (29 let) v Lavalu

pozice: útočník

klub: Metallurg Magnitogorsk

plat v sezoně 2023/24: 80 milionů rublů

v českých korunách: zhruba 19 125 000

v amerických dolarech: zhruba 849 tisíc O stále místo v NHL bojoval od roku 2016. Nikdy nedraftovaný Kanaďan to zkoušel v Pittsburghu, New Jersey, Buffalu či naposledy v Arizoně, ale na žádné adrese se nedokázal naplno prosadit. Po letech pendlování především po farmách v AHL zabalil zámořskou misi a na začátku srpna se vydal do Ruska. Že zrovna Rusové válčí na Ukrajině? Nezájem, na rok si plácl s Magnitogorskem. Dea v klubu z města železáren zaplnil poslední volné místo pro zahraničního hokejistu. Do Metallurgu se těsně před ním vydali ještě Američan Luke Johnson a švédský bek Robin Press.

Dmitrij Jaškin (Česko) narozen: 23. března 1993 v Omsku (Rusko)

pozice: útočník

klub: Ak Bars Kazaň

plat v sezoně: 80 milionů rublů

v českých korunách: zhruba 19 125 000

v amerických dolarech: zhruba 849 tisíc Když po zahájení ruské invaze na Ukrajinu začaly ve velkém z Ruska odcházet zahraniční hvězdy, KHL potřebovala novou tvář. Našla ji v českém reprezentantovi, který na působení v zemi válečného agresora nevidí nic špatného. „Nedělám nic zavrženíhodného, svědomí mám čisté,“ řekl Jaškin ruským médiím. Vsetínskému odchovanci se po návratu ze zámoří náramně dařilo jako kapitánovi Petrohradu. V bohatém klubu ale neprodloužil. Podle bosse Romana Rotenberga měl účastník dvou mistrovství světa příliš vysoké finanční požadavky. Česky mluvící novinář Vladimír Rauš ovšem pro iSport.cz nedávno uvedl, že na vině bylo také hráčovo chování v týmu, kde měl chodit za trenéry, aby ovlivňoval nominaci na zápasy. Zřejmě lepší nabídky se dočkal v Kazani, kde má jako druhý nejlépe odměněný cizinec v kapse tříletou smlouvu. Novým štědrým kontraktem v KHL si každopádně na další tři roky zavřel brány do reprezentace. Ve vyslovení přání startovat na domácím šampionátu v Praze to ale Jaškinovi nijak nezabránilo.