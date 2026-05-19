Rodina Michaela Schumachera vzpomíná: Tragické období v kariéře
Rodina legendárního Michaela Schumachera (57) oživila vzpomínky na okamžik, který se navždy zapsal do dějin Formule 1. Přesně před 32 lety si »Schumi« v Monaku dojel pro své první pole position. Oslavy ale tehdy zalily slzy. Svět motorsportu se vzpamatovával z brutální smrti jeho největšího idolu.
Na oficiálním instagramovém účtu sedminásobného mistra světa, jehož současný zdravotní stav rodina stále úzkostlivě tají, se objevily dvě dechberoucí historické fotografie. Měly připomenout památnou Velkou cenu Monaka z roku 1994.
„V sezóně poznamenané tragédií a intenzivní konkurencí si Michael zajistil svou první pole position na Velké ceně Monaka,“ doplnila rodina fotografie o kontextové informace.
Do té doby Schumi sice už párkrát stál na nejvyšším stupínku, ale kvalifikaci nikdy neovládl. Až přišlo magické Monako. Za volantem svého Benettonu tehdy doslova zostudil zbytek startovního pole a druhého Miku Häkkinena nechal za sebou o propastnou sekundu. Následovala jízda snů. Slavil vítězství stylem start-cíl, zajel nejrychlejší kolo a vedl v každé jediné vteřině závodu. Získal tak bájný Grand Slam a všem vytřel zrak.
Jenže nad hvězdným triumfem se vznášel stín zubaté s kosou. Pouhé dva týdny předtím se na okruhu v Imole zabil brazilský bůh volantů Ayrton Senna a den před ním i Rakušan Roland Ratzenberger. Smrt milovaného idolu Schumachera natolik zlomila, že hvězdný Němec dokonce vážně uvažoval, že závodní kombinézu navždy pověsí na hřebík.
Monako tehdy plakalo. Sennovo první místo na startovním roštu zůstalo mrazivě prázdné – tichá pocta trojnásobnému mistrovi světa, který tento pekelný uliční okruh předtím ovládl pětkrát v řadě.
Pro Schumachera to byl ale osudový zlom. Ze dna se odrazil na samotný vrchol a ještě na konci téže sezóny slavil svůj první titul. Zrodila se legenda, která si nakonec podmanila svět, vyhrála sedm titulů mistra světa a posbírala neuvěřitelných 68 pole position.