Hokejový vyvrhel Jaškin ohromil přítelkyni: Prsten za statisíce
Český hokejista s ruskými kořeny Dmitrij Jaškin (32), který hájí barvy prorežimního AK Bars Kazaň, potají vyměnil manželku za novou krásku. Jednu Rusku prostě nahradila druhá. Jaškin tak do nového roku vstoupil jako pravděpodobně rozvedený, ale znovu zasnoubený. Jakým klenotem si svou Violettu získal?
Budoucí paní Jaškinová si potrpí na luxus. Nákupy v Dubaji, jak byla zvyklá, kvůli válečnému konfliktu na Blízkém východě bude zřejmě muset oželet. Ale Dmitrij si svou Rusku doma vydržuje!
Při žádosti o ruku se útočník s platem 95 milionů rublů (v přepočtu téměř 26 mil. Kč) na sezonu plácl přes kapsu. Violettu ohromil prstenem značky Graff s diamantem se smaragdovým brusem. Cena? Začíná na cirka 150 tisících korunách!