Pět faktorů, které rozhodnou derby: Kdo drží trumfy?

Během 149 dní urazí světlo ve vakuu 3860 miliard kilometrů. Přesně tak dlouho trvalo čekání na 316. derby. Nikam letět nemusíme a už vůbec ne vzduchoprázdnem. Stačí mrknout do Edenu.
- V po střechu napěchované Fortuna Areně si to v neděli rozdají Slavia se Spartou (18:30, Oneplay Sport). Před nejsledovanější fotbalovou pranicí v republice, je situace taková, že sešívaní vévodí tabulce před pražským sokem o sedm bodů a jejich zadák Tomáš Vlček (25) se za náskok neschovává.
Kdo bude favoritem?
„Derby je pro nás nejdůležitější zápas bez ohledu na situaci v tabulce,“ pronesl bojovně. Kouč Letenských Brian Priske (48) si k tomu řekl tohle: „Bude to v lize klíčový. Každý ví, v jaké pozici jsme.“ V jaké? Blesk šel za kulisy kádrů a statistik a tady máte námět k hledání favorita…
1. Rudým chybí buňky
Přespolní novicové mezi rudými Irving, Kuol, Sonne, Grimaldo ještě nemůžou mít v buňkách to, co obnáší české derby. Někdo zdejší by jim to měl navalit do hlav, pokud je to vůbec možné. Haraslín, Ryneš, Vydra a Ševínský to sami těžko uhrají. Sešívaní naopak přesně vědí, o co jde. Nasadí otřískané matadory Bořila, Holeše, Chorého, Zimu, Schranze a stačí jim ke klidu na čele i remíza.
Verdikt Blesku: Slavia
2. Raubíř, nebo »rohlík«?
Pro oba tábory platí: „Kdyby ho neměli, museli by si ho uplácat z hlíny a oživit.“ Řeč je o ofenzivních esech. Raubíř ze Slavie Tomáš Chorý (31) dá gól třeba i zadkem, sparťan Lukáš Haraslín (29) je specialista na »rohlíky« točené na zadní tyč. Po 24. kolech má o něco lepší čísla Chorý.
Jméno Tomáš Chorý Lukáš Haraslín Počet gólů 14 10 Kanadské body 17 (14+3) 14 (10+4) Body na zápas 1 0,7
Verdikt Blesku: Slavia
3. Agenti v bráně
Slavii se zapojil do tréninku Staněk a byť prý není zcela fit, vrátí se nejspíš do brány na úkor Markoviče. Sparta má už tři týdny mimo hru Vindahla, tak to nejspíš zůstane a bude dál chytat Surovčík. Ten ve čtyřech zápasech dostal jen dva góly a září, v nynější formě svého předchůdce zastiňuje. Mezi tyčemi tak budou »dvojití agenti«: Rudé barvy bude hájit odchovanec Slavie, za domácí nastoupí pro změnu ten, který jako kluk chytal za Spartu.
Verdikt Blesku: Remíza
4. Duel trenérských elit
Jindřich Trpišovský (50) a Brian Priske (48) mají nejlepší čísla z celé ligy. Proti sobě stáli už 11x (včetně dvou neúspěšných zápasů kvalifikace LM Slavie proti Midtjyllandu v září 2020) a vzájemná bilance mluví těsně pro Priskeho. V lize je jediný, kdo má proti Trpišovskému aktivní bilanci! Brian vyhrál 3x, jeho rival jen 2x, ostatních šest střetů skončilo remízou. Jindřich Spartu vedenou Priskem porazil naposledy před třemi lety (2:0 ve finále poháru), od té doby 6x nikoliv.
Verdikt Blesku: Sparta
Jméno Jindřich Trpišovský Brian Priske Bodů na zápas 2,2 2,3 Gólů na zápas 2,1 2,2 Inkasovaných gólů 0,7 0,9
5. Ztráty a nálezy
Důležitější absence hlásí slávisté. Trpišovský tuze nerad ztrácí svého oblíbence Douděru, zraněný je i záložník Moses. Především ale skoro měsíc nehrál lídr ofenzivy Provod, u kterého Slavia doufá, že bude připraven minimálně z lavičky. Sparta z důležitých borců musí škrtnout záložníky Andersona a Enemeho, mimo je i dlouholetý symbol defenzivní spolehlivosti Sörensen. Všechna tři jména ale Priske na jaře zatím úspěšně nahrazuje.
Navrch má podle Blesku: Sparta
Kdo vynechá derby Slavia - Sparta?
Slavia Sparta Douděra (O) Sörensen (O) Bužek (Z) Uchenna (O) Provod* (Z) Eneme (Z) Moses* (Z) Andersen (Z) Staněk* (B) Vindahl* (B)
*nejistý start