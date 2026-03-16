Zadlužená legenda Tomáš Skuhravý: Trable u soudu!
V dobách fotbalové kariéry dokázal prolomit obranu soupeře skoro jako nikdo jiný. Ale na taláry si někdejší útočník Tomáš Skuhravý (60), který se ocitl až po uši v dluzích, jen tak nepřijde.
Legendární »Bomber« visí přes 8 milionů korun, takže na konci loňského roku vyhlásil osobní bankrot. „Mé závazky vznikly převážně z podnikatelské činnosti, kdy jsem se od roku 2004 zdržoval dlouhodobě v zahraničí a v rámci svého podnikání jsem myslel, že je vše ve správných rukou,“ vysvětloval v insolvenčním návrhu reprezentant, jenž pěti góly na šampionátu v Itálii 1990 vystřílel Československu čtvrtfinále.
Skuhravý žádá justici o povolení oddlužení tak, aby mohl splácet věřitelům jen 7606 Kč měsíčně – a po třech letech byl z pohledu zákona »čistý«. V opačném případě by musel umořit celou dlužnou částku.
Jenže bývalá hvězda Sparty či Janova málem pálila vedle! Brněnský krajský soud totiž vyzval Skuhravého, aby původní návrh doplnil. Kde je seznam majetku? A co příjmy? Kdo mu platil stravu, bydlení, ošacení? Soudce taky zajímalo, jak je to s prací pro autosalon spolumajitele klubu 1. FC Slovácko, kde exfotbalista s pošramocenou pověstí vykonává funkci sportovního manažera.
„Žádám soud o posečkání a prodloužení lhůty na doplnění o deset dnů,“ psal Skuhravý skrze advokáta zkraje března. Gól! Zadlužená legenda tuzemské kopané nakonec listiny poslala a zachránila se až v pomyslném nastavení druhého poločasu...