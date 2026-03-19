Hvězdě NFL hrozí trest smrti: Zavraždil snoubenku?
Bývalý hvězdný hráč fotbalové NFL Darron Lee (31) šokoval veřejnost. Aktuálně se nachází ve vazbě a čelí obžalobě z mimořádně kruté vraždy své snoubenky Gabrielly Perpétuové.
Pitva odhalila, že oběť utrpěla mnohočetná poranění způsobená tupým předmětem. Soudní lékaři na jejím těle zjistili rozsáhlé pohmožděniny v obličeji, zlomenou lícní kost, vyražené zuby a zlomeninu krční páteře. Odhalili také bodné rány v oblasti hrudníku a stehna.
Lee stane 11. dubna před soudem v americkém státě Tennessee a jeho vyhlídky nejsou vůbec příznivé. Hrozí mu totiž i nejvyšší možný trest – trest smrti. O chladnokrevnosti celého případu navíc svědčí jeden z klíčových důkazů obžaloby. Je jím Leeova konverzace s umělou inteligencí, se kterou měl těsně po činu řešit, jak co nejlépe zahladit stopy.