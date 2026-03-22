Atletická šampionka Lurdes Gloria Manuel (20): Zlatý talisman
V Toruni, rodišti slavného astronoma Koperníka, se v atletickém vesmíru zrodila nová hvězda. Česká reprezentantka Lurdes Gloria Manuel (20) si doběhla na trati 400 m pro titul halové mistryně světa! Co jí ke zlatu pomohlo?
»Lu« zazářila osobním rekordem 50,76 sekundy. „Jsem strašně nadšená a taky unavená po tak náročných dnech. Nevím, co k tomu říct, fakt mám neskutečnou radost,“ kroutila hlavou rodačka z Ostravy, jejíž maminka pochází z Ruska a tatínek z Angoly.
Rodinné příslušníky sice čtvrtkařka v Polsku neměla, ale o zlatou radost se přesto mohla podělit s krajany. „Viděla jsem spoustu českých fanoušků,“ děkovala za podporu.
Atletická hvězdička rovněž odhalila, že už druhým rokem jí na tartanu ženou i dva talismany na tkaničkách treter. Prozradíte víc, šampionko? „Jojo. Srdíčko je od přítele, mám od něj vygravírovaný vzkaz, kolečko je od rodičů,“ usmála se Lurdes Gloria Manuel.