Dánský kouč Sparty Priske exkluzivně pro Blesk: Sháním lístek na Letnou
Brian je zvědavý na jmenovce z branže Briana Riemera a na dánské krajany v klíčové řeži s Čechy o postup na světový šampionát (úterý 20:45 v epet Areně). A chce být u toho.
„Byl jsem doma s rodinou. Na chvíli dědečkem, otcem a také manželem a trochu jsem pracoval na zahradě. Takže se rozhodně cítím dobře po pár dnech s rodinou, ale teď už se také těším, až se vrátím a všichni společně se pokusíme získat pro Spartu další vítězství a také zatlačit na Slavii,“ prozradil šéftrenér Sparty Brian Priske (48), jak zužitkoval reprezentační pauzu. Pak se v exkluzivním rozhovoru pro Blesk diplomaticky zadumal nad vyhlídkami obou repre mančaftů.
Trenére, v čem vidíte silné stránky dánského výběru?
„V první řadě chci říct, že lidé ode mne v tuto chvíli asi očekávají, že budeme mluvit o Spartě, což je fér. Na druhou stranu je tu v úterý tenhle velmi zajímavý zápas, což mezi námi vytváří určité spojení. Takže k otázce. Myslím si, že dánský nároďák má opravdu dobrý tým s vysokou individuální kvalitou. Mají hráče, kteří podávají velmi dobré výkony v klubech Premier League, Serie A, francouzské Ligue 1 a také Bundesligy. V uplynulých letech dokázali, že jsou schopni hrát velmi dobrý fotbal a konkurovat jak na mistrovství světa, tak na Euru. Takže je to pro ně samozřejmě velmi důležitý zápas.“
Pro Čechy taky. Co soudíte o nich?
„Jedna z věcí, která mě napadne jako první, je to, že je to tým schopný podávat výkony pod tlakem. A také to, že je schopen fungovat jako celek a mít opravdu úžasného týmového ducha, který se pak spojuje s individuální kvalitou na různých pozicích. V zahraničí je několik opravdu zajímavých hráčů, kteří dokázali, že jsou schopni konkurovat v nejlepších ligách v Evropě. Ať už je to Krejda (Ladislav Krejčí) jako kapitán, Patrik Schick nebo teď Pavel Šulc. Chci zmínit i Jardu Zeleného, který patří k našim oporám. Z našeho působení ve Spartě znám také Karabce, Koviho (brankář Kovář) a Viťase (stoper Vitík). Takže si myslím, že spolu s individuální kvalitou má Česká republika také fantastickou schopnost podávat výkony ve velkých zápasech, kde mohou být i mírnými outsidery.“
Jsou outsidery? Jaké utkání a výsledek čekáte?
„Upřímně si myslím, že zápas může dopadnout oběma směry. Šance jsou za mě padesát na padesát. Pravděpodobně je Dánsko mírným favoritem, ale na druhou stranu hraje Česko doma a znovu opakuji, že v minulosti dokázalo, že umí konkurovat i ve velkých zápasech. Takže očekávám těžký a náročný zápas pro oba týmy.“
Kde budete zápas sledovat?
„Doufám, že se mi podaří na Letnou sehnat lístek a vidět zajímavé utkání naživo. Moc rád bych tam byl a zažil zápas národního týmu České republiky proti mé zemi.“