Bývalá lyžařská hvězda Smart v slzách: Tragická smrt syna (†23)!
Obrovský smutek zasáhl lyžařský svět. Třiadvacetiletý kanadský lyžař Kai Smart, syn bývalého olympionika Johna Smarta (61), tragicky zahynul po pádu laviny v Japonsku.
Mladý sportovec se vydal na nevinou projížďku v japonských Alpách. Skončil uvězněný pod masou sněhu, což mělo fatální následky. Po vyproštění upadl do kómatu a záchranáři ho urychleně transportovali na specializovanou kliniku do domovského Vancouveru. Zázrak se ale bohužel nekonal a talentovaný mladík v pondělí svým těžkým zraněním podlehl. Příčinou selhání organismu se ukázal kritický nedostatek kyslíku v době zavalení.
„S nesmírným zármutkem vám musíme oznámit, že náš drahý, statečný a úžasný syn a bratr Kai už není mezi námi. Jsme hluboce zdrceni a neexistují slova, která by popsala bolest z jeho ztráty v tak útlém věku,“ potvrdil jeho otec ve zdrcující zprávě na sociálních sítích.
John Smart si syna provždy uchová v paměti především jako nezdolného dobrodruha, který miloval život plnými doušky. „Kai byl bojovník, muž hor, objevitel světa, humanista, inspirace pro mnohé, vynikající student, vášnivý lyžař, surfař, motokrosař, horolezec, kitesurfař a mnoho dalšího…“ dodal zlomený otec.
„Prožíval každý den naplno. S radostí, zvědavostí a intenzitou a zažil za svůj krátký čas víc, než většina lidí za celý život,“ vyzdvihnul Kaiovu dobrodružnou povahu. „Vždy hledal méně pošlapané cesty, přitahovala ho nová místa, nové nápady a nové zážitky,“ popisoval svého syna reprezentant Kanady na zimních olympijských hrách v letech 1992 a 1994. Orgány třiadvacetiletého dobrodruha byly darovány v naprosto dojemném gestu. Kai zemřel, ale díky němu čtyři lidi dostali šanci na nový život.