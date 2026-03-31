Gudas se nechal bít! Odveta Toronta za hvězdu. Čech shodil rukavice dokonce dvakrát
Čekal, co přijde. V půlce března český bek v řadách Anaheimu Radko Gudas zranil zjevným faulem kolenem prvotřídního útočníka Toronta Austona Matthewse. Od disciplinární komise si vysloužil flastr na pět zápasů a byl pod palbou fanoušků. Zároveň věděl, že trest podle nepsaných hokejových zákonů teprve přijde. V noci na úterý na sebe Ducks a Maple Leafs znovu narazili a Gudas byl nucen shodit rukavice hned s třetí sekundou utkání, které domácí ztratili 4:5 v prodloužení.
Řízný zadák a kapitán Anaheimu poměřil síly s forvardem Maxem Domim. I když to je spíš nadsazené označení. Ve výškově vcelku vyrovnané partii totiž Čech nekladl žádný odpor a nechal Maple Leafs splatit dluh vůči svému lídrovi, který už si v sezoně nezahraje. Matthews si při osudné srážce vážně poranil vnitřní postranní vazy v koleni.
Kdyby Gudas chtěl, odvetě se mohl klidně vyhnout. V minulém týdnu si v utkání s Calgary (3:2p) přivodil při vlastním hitu problém v dolní části těla, když si nejspíš lehce podvrtnul kotník. Kvůli nekontrolovanému dopadu na led nasadil na nohu ortézu. Pokud by setrval na marodce, těžko by mu soupeři nebo spoluhráči mohli cokoliv vyčítat.
„Nemám pochybnosti, že Gudas touží po tom nastoupit. Uvidíme, co na to doktoři,“ hlásil s předstihem vlivný zámořský novinář Elliotte Friedman.
A měl pravdu. Pětatřicetiletý matador se nemilé povinnosti nevyhnul, naopak s předstihem hlásil, že je na odvetné činy připravený a divit se jim nebude. Před úvodním buly úterního klání tak nastoupil na hrací plochu, mrknul na Maxe Domiho a zahodil běžné herní náčiní. Po několika ranách bez odpovědi Čech upadl na led, kde ještě schytal jeden méně férový, ale v dané situaci v zásadě pochopitelný úder.
„Myslím, že to bylo vcelku v pořádku. Vstoupili jsme do bitvy, ale víme, jak jsou důležité body. Je to za námi, můžeme se soustředit na hru. Týmu jsme o přestávce řekli totéž, co před první třetinou. Musíme uhrávat souboje, zasloužit si body, být soutěživí a tlačit se do branky,“ hlásil po úvodní periodě v televizním vysílání asistent Ducks Ryan McGill.
Myslel si, že je po všem. Střídačka Anaheimu českého bojovníka po odsloužení pětiminutového trestu za rvačku vítala s nadšením. Vášně se pak skutečně zklidnily, ovšem ne na dlouho. V úvodu druhé části se totiž po Gudasovi „svezl“ Michael Pezzetta, borec v zámoří proslulý tvrdou hrou na hraně pravidel, někdy i za ní.
Dohrání z frustrace zcela mimo běžný protokol Gudas přežil bez větší újmy, když se u zadního mantinelu včas zabalil do klubíčka. Zato hříšník z Toronta vyfasoval osobní trest do konce zápasu, jelikož se s Gudasem snažil vyprovokovat další pěstní výměnu. Neúspěšně! Místo toho pustil domácí Anaheim k přesilovce, kterých Ducks hráli celkem třináct, povětšinou právě vinou nepromyšlených odplat ze strany Maple Leafs. Využili však jedinou.
„My teď bojujeme pro něco jiného,“ avizoval enormně produktivní zadák John Carlson. „Soustředíme se pouze na sebe a na vítězství. Podobný zápas je složitý, ale my jsme odvedli dobrou práci. Snažili jsme se držet puk v jejich pásmu, hrát hokej. Vždyť jsme hokejisti, musíme se starat v první řadě o sebe.“
Zatímco pro Toronto šlo o souboj cti a na postup do play off ztrácí 11 bodů, Ducks museli kromě strkanic myslet také na tabulku. Výhrou by si výrazně zvýšili šanci na účast ve vyřazovací fázi. Jenže dobře rozehraný duel za stavu 3:1 začali ztrácet, nakonec byli rádi za zisk bodu po vyrovnání v závěru. Momentálně drží čtvrtý flek Západní konference se ziskem 87 bodů. O Stanley Cup by si v případě postupu kromě Gudase zahrál ještě český brankář Lukáš Dostál, jenž sledoval vyhrocené dění pouze ze střídačky.
Hněv kanadského mužstva totiž neustával. Zhruba v polovině duelu Gudase u branky napadl Američan Jake McCabe. To už předloňský mistr světa a účastník poslední olympiády nevydržel, takže se zbavil rukavic podruhé. Tentokrát však právoplatné bitce zabránil čárový rozhodčí.
Ducks se za Gudase postavili. „Když zamířil na trestnou lavici, v komerční přestávce za ním přijeli všichni domácí hráči, aby si s ním plácli. Je to drobnost, ale o týmu říká hodně,“ líčila reportérka Alexis Downieová.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|73
|37
|9
|6
|21
|267:203
|98
|2
Carolina
|73
|33
|13
|6
|21
|258:216
|98
|3
Buffalo
|74
|37
|8
|8
|21
|259:218
|98
|4
Montreal
|73
|30
|12
|10
|21
|258:233
|94
|5
Boston
|74
|30
|12
|8
|24
|250:230
|92
|6
Pittsburgh
|74
|30
|7
|16
|21
|258:237
|90
|7
Islanders
|75
|28
|14
|5
|28
|219:217
|89
|8
Columbus
|74
|27
|11
|12
|24
|237:226
|88
|9
Ottawa
|73
|32
|6
|10
|25
|244:224
|86
|10
Detroit
|73
|28
|11
|8
|26
|215:218
|86
|10
Flyers
|73
|23
|14
|12
|24
|216:219
|86
|12
Washington
|74
|31
|6
|9
|28
|232:219
|83
|13
Devils
|73
|26
|12
|2
|33
|204:223
|78
|14
Toronto
|75
|23
|9
|13
|30
|235:264
|77
|15
Florida
|73
|27
|8
|3
|35
|216:244
|73
|16
Rangers
|74
|21
|9
|9
|35
|211:232
|69
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|73
|43
|6
|10
|14
|277:185
|108
|2
Dallas
|74
|34
|10
|12
|18
|252:203
|100
|3
Minnesota
|74
|26
|15
|12
|21
|242:216
|94
|4
Anaheim
|74
|24
|17
|5
|28
|249:256
|87
|5
Edmonton
|74
|28
|9
|9
|28
|258:251
|83
|6
Utah
|74
|29
|9
|6
|30
|235:212
|82
|7
Vegas
|75
|25
|8
|16
|26
|236:236
|82
|8
Nashville
|74
|25
|9
|9
|31
|220:246
|77
|9
Kings
|73
|19
|10
|18
|26
|195:222
|76
|10
Seattle Kraken
|72
|25
|7
|11
|29
|206:224
|75
|11
San Jose
|72
|22
|12
|7
|31
|220:257
|75
|12
Winnipeg
|73
|25
|6
|12
|30
|209:225
|74
|13
St. Louis
|73
|27
|4
|11
|31
|195:232
|73
|14
Calgary
|74
|24
|7
|8
|35
|191:234
|70
|15
Chicago
|74
|20
|7
|13
|34
|192:244
|67
|16
Vancouver
|73
|14
|7
|8
|44
|187:277
|50