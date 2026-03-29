Tragédie v ženské kopané: Šestnáctiletou si vzala smrt
Jak může být svět tak krutý? Nelítostná smrt si vzala mladičkou Nicolu Valentovou, která hrála fotbal ve III. lize za Mladou Boleslav. Bylo jí šestnáct let!
Talentovaná dívenka skonala po náhlém zdravotním kolapsu. Převoz do nemocnice už jí nepomohl. Všechny víkendové zápasy české elitní soutěže žen začnou minutou ticha a středočeský oddíl na sociální síti uvedl: „Nicol byla součástí našeho týmu, naší kabiny, našeho příběhu. A takovou si ji budeme navždy pamatovat. S míčem u nohy, úsměvem na tváři a radostí ze hry. Jsou chvíle, kdy slova nestačí. Nikdy nezapomeneme. Poslední rozloučení s Nikolkou proběhne v Mladé Boleslavi 15. dubna.“
Nicol Valentová začínala s fotbalem ve středočeském Slavoji Čistá. Již ve třinácti letech zaujala Mladou Boleslav, do které přestoupila. Před sebou měla fotbalovou kariéru. Na podzim nastupovala za dorostenky, ale už sbírala první herní zkušenosti ve třetí nejvyšší soutěži žen a postupně se zabydlovala v A týmu. Čest její památce.