Vladař vychytal výhru Philadelphie s Islanders, Palát bez bodu. Dostál s výpraskem

Vladař dovedl Philadelphii k výhře nad Islanders, připsal si 21 zákroků • Zdroj: nhl.com
Lukáš Dostál v duelu Anaheimu ve Winnipegu příliš práce neměl
Daniel Vladař pomohl v NHL hokejistům Philadelphie 21 zákroky k výhře 4:1 na ledě New Yorku Islanders. Na český brankářský souboj nedošlo, David Rittich plnil na straně poražených roli náhradního gólmana. Ve zbývajícím ukání pátečního programu pustil Lukáš Dostál šest branek z 29 střel při prohře Anaheimu 2:6 se St. Louis.

Philadelphia vedla v úvodu druhé třetiny 3:0: O klíčový náskok se trefami postarali Owen Tippett, Alex Bump a Matvej Mičkov. Vladař přišel o čisté konto ve 36. minutě, když si na přihrávku z rohu kluziště sjel Jean-Gabriel Pageau a zblízka se prosadil střelou nad vyrážečku. Ve třetí třetině zastavil český brankář všech osm střel a výhru Philadelphie pojistil Travis Sanheim.

Vladař neměl v úvodní třetině moc práce, šly na něj pouze dvě střely. Ve druhé části ale Islanders soupeře zatlačili a zhruba v polovině zápasu vytáhl český brankář v krátkém sledu tři výborné zákroky. Pomohl tím Flyers udržet třígólový náskok.

„Především chci pochválit kluky, v poslední době hrají velmi dobrý hokej,“ řekl Vladař, který při předchozím startu inkasoval ve Washingtonu pětkrát z 22 střel. „Na mně je, abych byl připravený. Posledně jsem tým nepodržel, snažil jsem se z toho poučit. Zůstal jsem pozitivní a soustředil se na každou další střelu. Ale jak už jsem říkal: kluci teď hrají neuvěřitelně,“ dodal.

Trenér Islanders Patrick Roy bral špatný vstup týmu na sebe. „Mou prací je připravit mužstvo na zápas. Jsme v tom spolu. Za ostudu v první třetině můžu částečně i já,“ řekl Roy, který si vybral v 16. minutě po druhém gólu oddechový čas. „Pak už byli lepší ve všech aspektech. Soupeři jsme dovolili ve zbývajících dvou třetinách už jen devět střel. Líbilo se mi, jak jsme na špatný začátek zareagovali,“ konstatoval.

Dostál šestkrát inkasoval

Philadelphia je ve vyrovnané Východní konferenci až jedenáctá, ale bodově se vyrovnala osmé Ottawě, která drží poslední postupové místo do play off. Islanders, kteří prohráli potřetí v řadě, mají o bod víc a zůstali sedmí.

Anaheim otevřel ve druhé minutě po trefě Ryana Poehlinga skóre, ale St. Louis rychle otočilo. Z úniku vyrovnal Robert Thomas a přesilovou hru využil Dylan Holloway střelou z pravého kruhu. Domácí ještě odpověděli zásluhou Jeffreyho Viela, ale brzy kontroval Jonatan Berggren z mezikruží.

St. Louis odskočilo v prostřední části na 5:2. Pius Suter zakončil akci do prázdné branky a poté zvýšil Colton Parayko střelou z pravého kruhu. Skóre završil Holloway z přesilové hry. Dostál tak inkasoval šest branek podruhé v sezoně.

St. Louis vyhrálo v Anaheimu i před necelým měsícem 4:0. „Byly to dva z našich pěti nejlepších výkonů v sezoně,“ řekl kouč Jim Montgomery. Popsal i tajemství úspěchu: „Hráli jsme rychle a chytře s pukem. Nenutili jsme se ve středním pásmu do ničeho složitého, protože jsou tam silní. Dobře čtou hru, zachytávají puky a těží z přečíslení. To se nám dařilo eliminovat.“

Blues se přiblížili v Západní konferenci poslednímu postupovému místu do play off. Z 11. příčky ztrácejí tři body na osmé San Jose. Anaheim je pátý. Do konce základní části zbývá týmům odehrát už jen pět až osm utkání.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton43831267716
2.Nikita KučerovTampa42831257146
3.Nathan MacKinnonColorado51711227457
4.Macklin CelebriniSan Jose4165106753
5.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
6.David PastrňákBoston296897736
7.Nick SuzukiMontreal2768957736
8.Martin NečasColorado3658947246
9.Mark ScheifeleWinnipeg346094764
10.Jason RobertsonDallas4049897719

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina773613622275:228104
2Tampa76399622277:211102
3Buffalo77388823266:231100
4Montreal7732131022269:242100
5Pittsburgh783371622280:25096
6Boston783112926259:24095
7Ottawa773461027258:23890
8Flyers7724151226228:23190
9Islanders782814531226:22989
10Columbus7727111227241:23888
11Detroit772911829225:23488
12Washington78336930248:24087
13Devils772812334218:23483
14Toronto772391431242:27578
15Florida77298337230:26277
16Rangers78249936229:23875
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado754461015285:193110
    2Dallas7735101220258:211102
    3Minnesota7729151221256:223100
    4Edmonton77309929265:25787
    5Anaheim772417531257:27187
    6Utah76319630248:21886
    7Vegas772781626247:24086
    8Nashville762610931231:25381
    9Kings7619121926208:23481
    10San Jose752412732231:26779
    11Winnipeg762671231215:23278
    12St. Louis752841231202:23676
    13Seattle Kraken752571132210:23775
    14Calgary76257836199:24372
    15Chicago772171435200:25370
    16Vancouver76157846201:29552

