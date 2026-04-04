Vladař vychytal výhru Philadelphie s Islanders, Palát bez bodu. Dostál s výpraskem
Daniel Vladař pomohl v NHL hokejistům Philadelphie 21 zákroky k výhře 4:1 na ledě New Yorku Islanders. Na český brankářský souboj nedošlo, David Rittich plnil na straně poražených roli náhradního gólmana. Ve zbývajícím ukání pátečního programu pustil Lukáš Dostál šest branek z 29 střel při prohře Anaheimu 2:6 se St. Louis.
Philadelphia vedla v úvodu druhé třetiny 3:0: O klíčový náskok se trefami postarali Owen Tippett, Alex Bump a Matvej Mičkov. Vladař přišel o čisté konto ve 36. minutě, když si na přihrávku z rohu kluziště sjel Jean-Gabriel Pageau a zblízka se prosadil střelou nad vyrážečku. Ve třetí třetině zastavil český brankář všech osm střel a výhru Philadelphie pojistil Travis Sanheim.
Vladař neměl v úvodní třetině moc práce, šly na něj pouze dvě střely. Ve druhé části ale Islanders soupeře zatlačili a zhruba v polovině zápasu vytáhl český brankář v krátkém sledu tři výborné zákroky. Pomohl tím Flyers udržet třígólový náskok.
„Především chci pochválit kluky, v poslední době hrají velmi dobrý hokej,“ řekl Vladař, který při předchozím startu inkasoval ve Washingtonu pětkrát z 22 střel. „Na mně je, abych byl připravený. Posledně jsem tým nepodržel, snažil jsem se z toho poučit. Zůstal jsem pozitivní a soustředil se na každou další střelu. Ale jak už jsem říkal: kluci teď hrají neuvěřitelně,“ dodal.
Trenér Islanders Patrick Roy bral špatný vstup týmu na sebe. „Mou prací je připravit mužstvo na zápas. Jsme v tom spolu. Za ostudu v první třetině můžu částečně i já,“ řekl Roy, který si vybral v 16. minutě po druhém gólu oddechový čas. „Pak už byli lepší ve všech aspektech. Soupeři jsme dovolili ve zbývajících dvou třetinách už jen devět střel. Líbilo se mi, jak jsme na špatný začátek zareagovali,“ konstatoval.
Dostál šestkrát inkasoval
Philadelphia je ve vyrovnané Východní konferenci až jedenáctá, ale bodově se vyrovnala osmé Ottawě, která drží poslední postupové místo do play off. Islanders, kteří prohráli potřetí v řadě, mají o bod víc a zůstali sedmí.
Anaheim otevřel ve druhé minutě po trefě Ryana Poehlinga skóre, ale St. Louis rychle otočilo. Z úniku vyrovnal Robert Thomas a přesilovou hru využil Dylan Holloway střelou z pravého kruhu. Domácí ještě odpověděli zásluhou Jeffreyho Viela, ale brzy kontroval Jonatan Berggren z mezikruží.
St. Louis odskočilo v prostřední části na 5:2. Pius Suter zakončil akci do prázdné branky a poté zvýšil Colton Parayko střelou z pravého kruhu. Skóre završil Holloway z přesilové hry. Dostál tak inkasoval šest branek podruhé v sezoně.
St. Louis vyhrálo v Anaheimu i před necelým měsícem 4:0. „Byly to dva z našich pěti nejlepších výkonů v sezoně,“ řekl kouč Jim Montgomery. Popsal i tajemství úspěchu: „Hráli jsme rychle a chytře s pukem. Nenutili jsme se ve středním pásmu do ničeho složitého, protože jsou tam silní. Dobře čtou hru, zachytávají puky a těží z přečíslení. To se nám dařilo eliminovat.“
Blues se přiblížili v Západní konferenci poslednímu postupovému místu do play off. Z 11. příčky ztrácejí tři body na osmé San Jose. Anaheim je pátý. Do konce základní části zbývá týmům odehrát už jen pět až osm utkání.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|43
|83
|126
|77
|16
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|42
|83
|125
|71
|46
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|51
|71
|122
|74
|57
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|41
|65
|106
|75
|3
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|6.
|David Pastrňák
Boston
|29
|68
|97
|73
|6
|7.
|Nick Suzuki
Montreal
|27
|68
|95
|77
|36
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|36
|58
|94
|72
|46
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|60
|94
|76
|4
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|40
|49
|89
|77
|19
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|77
|36
|13
|6
|22
|275:228
|104
|2
Tampa
|76
|39
|9
|6
|22
|277:211
|102
|3
Buffalo
|77
|38
|8
|8
|23
|266:231
|100
|4
Montreal
|77
|32
|13
|10
|22
|269:242
|100
|5
Pittsburgh
|78
|33
|7
|16
|22
|280:250
|96
|6
Boston
|78
|31
|12
|9
|26
|259:240
|95
|7
Ottawa
|77
|34
|6
|10
|27
|258:238
|90
|8
Flyers
|77
|24
|15
|12
|26
|228:231
|90
|9
Islanders
|78
|28
|14
|5
|31
|226:229
|89
|10
Columbus
|77
|27
|11
|12
|27
|241:238
|88
|11
Detroit
|77
|29
|11
|8
|29
|225:234
|88
|12
Washington
|78
|33
|6
|9
|30
|248:240
|87
|13
Devils
|77
|28
|12
|3
|34
|218:234
|83
|14
Toronto
|77
|23
|9
|14
|31
|242:275
|78
|15
Florida
|77
|29
|8
|3
|37
|230:262
|77
|16
Rangers
|78
|24
|9
|9
|36
|229:238
|75
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|75
|44
|6
|10
|15
|285:193
|110
|2
Dallas
|77
|35
|10
|12
|20
|258:211
|102
|3
Minnesota
|77
|29
|15
|12
|21
|256:223
|100
|4
Edmonton
|77
|30
|9
|9
|29
|265:257
|87
|5
Anaheim
|77
|24
|17
|5
|31
|257:271
|87
|6
Utah
|76
|31
|9
|6
|30
|248:218
|86
|7
Vegas
|77
|27
|8
|16
|26
|247:240
|86
|8
Nashville
|76
|26
|10
|9
|31
|231:253
|81
|9
Kings
|76
|19
|12
|19
|26
|208:234
|81
|10
San Jose
|75
|24
|12
|7
|32
|231:267
|79
|11
Winnipeg
|76
|26
|7
|12
|31
|215:232
|78
|12
St. Louis
|75
|28
|4
|12
|31
|202:236
|76
|13
Seattle Kraken
|75
|25
|7
|11
|32
|210:237
|75
|14
Calgary
|76
|25
|7
|8
|36
|199:243
|72
|15
Chicago
|77
|21
|7
|14
|35
|200:253
|70
|16
Vancouver
|76
|15
|7
|8
|46
|201:295
|52