Polský bijec Janur: Žrout burgrů
Když zrovna není v kleci, sedí zápasník Mateusz Janur (34) v restauraci za stolem s plnou pusou a umaštěnými prsty od hamburgerů.
„Miluju dobré burgery. Je to nejlepší způsob, jak dobít baterky. A jelikož můj kamarád vlastní burgerovou restauraci, dělám mu takového ochutnávače,“ prozradil Janur. „Po zápase ve Štětíně pro mě připraví něco speciálního,“ těší se polský rváč, že dostane další nášup poté, co v sobotu sežere svého dalšího soupeře.
OKTAGON 86
Organizace Oktagon překračuje další hranice a vstupuje do Polska! Turnaj v Netto Areně začne v sobotu 11. 4. od 18 hodin. Živě sledujte na www.oktagon. tv nebo na Premier Sport 3.
Témata: blesksport, Polsko, Štětín, Premier Sport 3, Mateusz Janur