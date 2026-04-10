Mistr světa Norris se propálil na Lize mistrů: Návrat ke krásné Margaridě?
Na okruzích to teď zrovna růžové není, ale v soukromí svět nejspíš zase hraje všemi barvami! Úřadující mistr světa Lando Norris (26) sice po třech závodech letošní sezony F1 nevypadá jako horký kandidát na obhajobu titulu, ale zdá se, že v osobním životě se mu místo trofeje podařilo znovu získat něco jiného. Srdce jeho krásné ex-přítelkyně Margaridy Corceirové.
Tušení měli v posledních týdnech nejspíš úplně všichni, včetně Landových parťáků v paddocku. Jezdec Williamsu Carlos Sainz (31) se proto bez okolků Norrise zeptal: „Jste s Magui v pohodě?“ Video, na kterém mu Brit odpovídá, že je svobodný muž, se následně objevilo na sociálních sítích. Zatímco část fanoušků byla smutná z rozpadu oblíbeného páru, druhá si už brousila zuby na uvolněné místo po Margaridě.
Tyto fanynky však teď nejspíš budou muset hodit zpátečku. Portugalka se sice před pár dny pochlubila radikálně zkrácenými vlasy, což si mnozí vykládali jako symbol nového začátku bez Landa, jenže v úterý večer se situace vyjasnila. Lando se totiž ukázal v Lisabonu na zápase Ligy mistrů mezi domácím Sportingem a Arsenalem. A po jeho boku neseděl nikdo jiný než okouzlující Margarida.
Ani jeden z nich sice obnovení vztahu veřejně nekomentoval, ale je zřejmé, že tahle láska je i nadále pořádně bouřlivá. Ostatně podobné italské partnerství kdysi zažíval i Landův soupeř Lewis Hamilton se zpěvačkou Nicole Scherzingerovou. Ti se sice nakonec definitivně rozešli, ale předtím se několika pokusili vztah slepit. Marně, teď každý žijí své vlastní životy. A špitá se, že středobodem toho Lewisového je kromě závodění už několik měsíců také jeho nová partnerka Kim Kardashianová.