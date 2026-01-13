Předplatné

Nejasno kolem Subbana. Pravdu říct nemůžu a lhát nechci, mlží kouč Dynama

Video placeholder
Zimák ŽIVĚ: Propad Sparty, má Knota. Naštvaní Tygři. Co hala pro ZOH? • Zdroj: isportTV
Pardubický brankář Malcolm Subban vychytal v Kladně své první čisté konto v Tipsport extralize
Pardubický brankář Malcolm Subban vychytal v Kladně své první čisté konto v Tipsport extralize
Pardubický gólman Malcolm Subban při dalším zápase v extralize
Malcolm Subban v Pardubicích dál nosí masku z Ottawy
Pardubický brankář Malcolm Subban inkasuje v utkání proti Olomouci
Olomoucký Rok Macuh překonává pardubického brankáře Malcolma Subbana
14
Fotogalerie
Miroslav Horák
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

V extraligových Pardubicích nebijí nutně na poplach, protože v bráně mají spolehlivého Romana Willa. Ten svůj gólový průměr stlačil už pod dvě inkasa na zápas (1,96), což je po plzeňském Nicku Malíkovi druhý nejlepší počin soutěže. Přesto se v Dynamu musí mít na pozoru a být připraveni na možný negativní vývoj kolem Malcolma Subbana. Kanadský gólman zůstává dál zraněný a pořádně se neví, kdy se vrátí do pracovního procesu.

Před dvěma měsíci to byla zpráva, která zaujala. Pardubice si najaly služby bývalého brankáře NHL či AHL ze známého hokejového klanu. S tím, že si potřebují pojistit kvalitu v brankovišti směrem k play off. Šlo o dobrý tah, ovšem především z toho pohledu, že Romana Willa vyprovokoval k velmi dobrým výkonům.

Dvaatřicetiletý Subban se po pěti vystoupeních a dvou výhrách zranil. Klub podle svého zvyku nekomentuje povahu zranění.

Vývoj tam je, ale...

Každopádně se jedná o nečitelné poranění s neznámou dobou rekonvalescence. Jednoduše řečeno, pořádně se neví, co bude dál. Když dostal jeden z trenérů Dynama Václav Kočí po nedělním duelu s Libercem (2:1n) otázku, jak to s návratem Subbana vypadá, zvolil specifickou odpověď. „Vývoj tam určitě je, ale lhát vám nechci a pravdu vám říct nemůžu.“

Subban z pěti dosavadních vystoupení sebral dvě výhry, úspěšnost zákroků mu vystoupala lehce přes 89 procent, jeho gólový průměr činí necelých 2,5. Naposledy chytal 23. prosince v Kladně, kde 27 zákroky vychytal nulu.

Poté zvládl všech osm duelů třiatřicetiletý Will, s týmem jich šest vyhrál, u dvou ostatních bral bod za porážky v nastavení. Záda mu stále kryje Tomáš Vomáčka, jenž dostává starty v Maxa lize za pardubické béčko, do extraligové bitvy naposledy naskočil v půlce října. „Vždycky jsem chytával většinu zápasů a nevadí mi to. Snažím se chystat na každý zápas a pomoci týmu, co nejvíc umím,“ řekl Will ke svému vytížení.

S celkovými 1838 minutami je v extralize šestým nejvytíženějším brankářem a po Malíkovi (1,67 gólu na utkání) druhým nejúspěšnějším brankářem nejlepší desítky.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pardubice4021469125:9077
2Plzeň40193711112:8070
3Třinec41196115124:10370
4K. Vary40193315101:10366
5Mountfield39176115104:9564
6Liberec3917261498:9361
7Sparta38164315117:10159
8Brno40163516110:10959
9Vítkovice43164320113:13059
10Olomouc4217322099:11959
11Č. Budějovice39155316105:10458
12Kladno41134519104:11552
13M. Boleslav3912342078:10846
14Litvínov4111342391:13143
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů