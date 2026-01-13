Nejasno kolem Subbana. Pravdu říct nemůžu a lhát nechci, mlží kouč Dynama
V extraligových Pardubicích nebijí nutně na poplach, protože v bráně mají spolehlivého Romana Willa. Ten svůj gólový průměr stlačil už pod dvě inkasa na zápas (1,96), což je po plzeňském Nicku Malíkovi druhý nejlepší počin soutěže. Přesto se v Dynamu musí mít na pozoru a být připraveni na možný negativní vývoj kolem Malcolma Subbana. Kanadský gólman zůstává dál zraněný a pořádně se neví, kdy se vrátí do pracovního procesu.
Před dvěma měsíci to byla zpráva, která zaujala. Pardubice si najaly služby bývalého brankáře NHL či AHL ze známého hokejového klanu. S tím, že si potřebují pojistit kvalitu v brankovišti směrem k play off. Šlo o dobrý tah, ovšem především z toho pohledu, že Romana Willa vyprovokoval k velmi dobrým výkonům.
Dvaatřicetiletý Subban se po pěti vystoupeních a dvou výhrách zranil. Klub podle svého zvyku nekomentuje povahu zranění.
Vývoj tam je, ale...
Každopádně se jedná o nečitelné poranění s neznámou dobou rekonvalescence. Jednoduše řečeno, pořádně se neví, co bude dál. Když dostal jeden z trenérů Dynama Václav Kočí po nedělním duelu s Libercem (2:1n) otázku, jak to s návratem Subbana vypadá, zvolil specifickou odpověď. „Vývoj tam určitě je, ale lhát vám nechci a pravdu vám říct nemůžu.“
Subban z pěti dosavadních vystoupení sebral dvě výhry, úspěšnost zákroků mu vystoupala lehce přes 89 procent, jeho gólový průměr činí necelých 2,5. Naposledy chytal 23. prosince v Kladně, kde 27 zákroky vychytal nulu.
Poté zvládl všech osm duelů třiatřicetiletý Will, s týmem jich šest vyhrál, u dvou ostatních bral bod za porážky v nastavení. Záda mu stále kryje Tomáš Vomáčka, jenž dostává starty v Maxa lize za pardubické béčko, do extraligové bitvy naposledy naskočil v půlce října. „Vždycky jsem chytával většinu zápasů a nevadí mi to. Snažím se chystat na každý zápas a pomoci týmu, co nejvíc umím,“ řekl Will ke svému vytížení.
S celkovými 1838 minutami je v extralize šestým nejvytíženějším brankářem a po Malíkovi (1,67 gólu na utkání) druhým nejúspěšnějším brankářem nejlepší desítky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|40
|21
|4
|6
|9
|125:90
|77
|2
Plzeň
|40
|19
|3
|7
|11
|112:80
|70
|3
Třinec
|41
|19
|6
|1
|15
|124:103
|70
|4
K. Vary
|40
|19
|3
|3
|15
|101:103
|66
|5
Mountfield
|39
|17
|6
|1
|15
|104:95
|64
|6
Liberec
|39
|17
|2
|6
|14
|98:93
|61
|7
Sparta
|38
|16
|4
|3
|15
|117:101
|59
|8
Brno
|40
|16
|3
|5
|16
|110:109
|59
|9
Vítkovice
|43
|16
|4
|3
|20
|113:130
|59
|10
Olomouc
|42
|17
|3
|2
|20
|99:119
|59
|11
Č. Budějovice
|39
|15
|5
|3
|16
|105:104
|58
|12
Kladno
|41
|13
|4
|5
|19
|104:115
|52
|13
M. Boleslav
|39
|12
|3
|4
|20
|78:108
|46
|14
Litvínov
|41
|11
|3
|4
|23
|91:131
|43
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž