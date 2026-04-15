Tabáková se opřela do Cibulkové: Tohle dělá máma dvou dětí?
Obě je sice pojí láska k tenisu, ale na některých věcech se neshodnou. Bývalá reprezentantka Dominika Cibulková (36) na sociálních sítích zveřejnila původně nejspíš neškodný příspěvek, který byl ale na někdejší tenistku a političku Romanu Tabákovou (34) tak silnou kávou, že se rozhodla na něj veřejně reagovat...
Instagram Dominiky Cibulkové je z velké části virtuálním albem jejího života. Práce, děti, rozhovory, dovolené... a čas od času obsah proloží také nějakou spoluprací. Jednou z nich byla nedávno také reklama na slovenskou vodku. Co pro někoho mohlo vypadat jako vkusné odprezentování produktu, druhé naprosto zvedlo ze židle. A mezi takovými byla i bývalá tenistka Romana Tabáková.
„Divné. Máma dvou dětí,“ napsala s emotikonem palce dolů. „Ne, nesouhlasím, když sportovec dělá reklamu na alkohol,“ pohoršovala se politička, která v minulosti sama dostala céres za to, že syna dopravovala do školy na elektrické koloběžce. V pantoflích a bez helmy pro dítě, které se přikrčené drželo konstrukce.
Romanu očividně ale nenaštvalo jen to, že matka od rodiny propaguje vodku. Viděla v tom mnohem větší malér. „Slováci mají závažný problém s konzumací alkoholu, přičemž patříme k deseti zemím s nejvyšší spotřebou podle Světové zdravotnické organizace,“ napsala Tabáková, jejíž slova jsou sice v rozporu s obvyklými statistikami, které WHO vydává, ale pravdou je, že elitní desítku mívají Slováci v této disciplíně často na dostřel.
Jeden ze sledujících pak Romanu upozornil na to, že Dominika v minulosti dělala reklamu také na loterii. Zviditelňování hazardu byla další položka na seznamu toho, na čem se obě Slovenky neshodnou. „Tohle jsem zapomněla zmínit. Nechápu, že jim ty peníze za to stojí. Alkohol i hazard ničí životy. Závislost. Málokdo to dělá z radosti a z oslav života,“ uzavřela bývalá tenistka.