Becker přichází o trofeje: Pohár za 7,5 milionu
Pohár Legendárního Borise Beckera trhal v aukci rekordy. Z astronomické částky ale slavný tenista neuvidí nic. Na vině je osobní bankrot.
Je to jen blyštivá tretka, na kterou by stejně sedal prach. Německý tenisový bourák Boris Becker (58) se definitivně rozloučil s pohárem za triumf na US Open 1989, který se v internetové aukci prodal za 7,5 milionu korun! Z tenisových relikvií byla dražší jen Djokovičova vítězná raketa z Australian Open 2012, která se v únoru prodala za 11 milionů Kč.
Boris ovšem ostrouhá, z milionů neuvidí ani halíř. Pohár, který pochází z dílny renomovaného klenotnictví Tiffany, už dříve zapůjčil tenisové Síni slávy a v roce 2019 o něj kvůli bankrotu přišel.