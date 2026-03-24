Srovnání maximálních rychlostí hokejistů NHL: Šnek »Pasta«!

Autor: as
Statistici se podívali na zoubek hokejistů z NHL. Kdo z nich patří mezi nejrychlejší a kdo je šnek?

Že po ledě sviští jako vítr a vlasy mu za zády jen vlají? Možná, ale čísla mluví o opaku. Hvězdný David Pastrňák (29) není zase tak rychlý, jak si fanoušci myslí. Z českých hokejistů v NHL je letos dokonce druhý nejpomalejší!

Dohonil tuzemského rivala Nečase, s 81 body se perou o sedmou příčku v produktivitě NHL. Oba platí za dva nejrychlejší české hokejisty současnosti. Jenže... Statistický portál NHL Edge porovnal 747 hráčů v poli, kteří letos zasáhli alespoň do desíti zápasů kanadsko-americké soutěže.

Týká se to i patnácti českých zástupců, mezi nimiž v rychlosti kraluje šikula Nečas (37,45 km/h). Za ním je čahoun Klapka, veterán Palát, centr Zacha... a Pastrňák stále nikde. Statistici ho zařadili s maximálkou 34,52 km/h až na čtrnácté místo za řízka Gudase!

Horší je z Čechů jen bek Jiříček, v zámoří hojně kritizovaný za pomalý a neohrabaný pohyb.Jasně, nejvíce vyvinutá rychlost není vše, nedá se z ní vyčíst reakce, výbušnost, předvídavost či umění změny směru jízdy, v čemž je naopak »Pasta« excelentní. Přesto jsou čísla bostonského snajpra zarážející.

Lenoch Tkachuk

Úplně nejvyšší rychlost vyvinul v letošním ročníku NHL buffalský Malenstyn, kterému minulý čtvrtek naměřili 40,14 km/h, a trumfl tak i hvězdného McDavida (39,61 km/h). Na opačném konci je fl oridský provokatér M. Tkachuk s pouhými 32,16 km/h. A pozor, mezi úplně nejhoršími je i ruský čarostřelec Ovečkin!

Maximální rychlosti Čechů

(sezóna NHL 2025/2026)

1. Nečas37,45 km/h
2. Klapka36,35 km/h
3. Palát36,30 km/h
4. Zacha36,04 km/h
5. Chmelař35,95 km/h
6. Chytil35,62 km/h
7. Hronek35,53 km/h
8. Tomášek35,45 km/h
9. Hertl35,35 km/h
10. Faksa35,33 km/h
11. Kulich35,30 km/h
12. Kämpf35,10 km/h
13. Gudas34,68 km/h
14. Pastrňák34,52 km/h
15. Jiříček32,20 km/h


Témata:  statistikyrychlostblesksportMartin NečasnhlDavid PastrňákhokejistaNational Hockey League

Související články



Články odjinud