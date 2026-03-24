Srovnání maximálních rychlostí hokejistů NHL: Šnek »Pasta«!
Že po ledě sviští jako vítr a vlasy mu za zády jen vlají? Možná, ale čísla mluví o opaku. Hvězdný David Pastrňák (29) není zase tak rychlý, jak si fanoušci myslí. Z českých hokejistů v NHL je letos dokonce druhý nejpomalejší!
Dohonil tuzemského rivala Nečase, s 81 body se perou o sedmou příčku v produktivitě NHL. Oba platí za dva nejrychlejší české hokejisty současnosti. Jenže... Statistický portál NHL Edge porovnal 747 hráčů v poli, kteří letos zasáhli alespoň do desíti zápasů kanadsko-americké soutěže.
Týká se to i patnácti českých zástupců, mezi nimiž v rychlosti kraluje šikula Nečas (37,45 km/h). Za ním je čahoun Klapka, veterán Palát, centr Zacha... a Pastrňák stále nikde. Statistici ho zařadili s maximálkou 34,52 km/h až na čtrnácté místo za řízka Gudase!
Horší je z Čechů jen bek Jiříček, v zámoří hojně kritizovaný za pomalý a neohrabaný pohyb.Jasně, nejvíce vyvinutá rychlost není vše, nedá se z ní vyčíst reakce, výbušnost, předvídavost či umění změny směru jízdy, v čemž je naopak »Pasta« excelentní. Přesto jsou čísla bostonského snajpra zarážející.
Lenoch Tkachuk
Úplně nejvyšší rychlost vyvinul v letošním ročníku NHL buffalský Malenstyn, kterému minulý čtvrtek naměřili 40,14 km/h, a trumfl tak i hvězdného McDavida (39,61 km/h). Na opačném konci je fl oridský provokatér M. Tkachuk s pouhými 32,16 km/h. A pozor, mezi úplně nejhoršími je i ruský čarostřelec Ovečkin!
Maximální rychlosti Čechů
(sezóna NHL 2025/2026)
|1. Nečas
|37,45 km/h
|2. Klapka
|36,35 km/h
|3. Palát
|36,30 km/h
|4. Zacha
|36,04 km/h
|5. Chmelař
|35,95 km/h
|6. Chytil
|35,62 km/h
|7. Hronek
|35,53 km/h
|8. Tomášek
|35,45 km/h
|9. Hertl
|35,35 km/h
|10. Faksa
|35,33 km/h
|11. Kulich
|35,30 km/h
|12. Kämpf
|35,10 km/h
|13. Gudas
|34,68 km/h
|14. Pastrňák
|34,52 km/h
|15. Jiříček
|32,20 km/h