Limberský musel na zákrok do nemocnice: Neobvyklý problém
Záhada zdravotních trablů bývalého fotbalisty Davida Limberského (42) je zřejmě vyřešena. Někdejší reprezentant nyní dokonce rozdává rady všem, které trápí bolest pod čelistí. Za tou se totiž může skrývat velmi nečekaný důvod.
Slavný fotbalový průšvihář se fanouškům pochlubil videem přímo z nemocnice, na kterém v dlani třímal svůj nejnovější úlovek v podobě slinného kamene. Sledující zůstali v údivu. „Dneska mi vyndali kámen ze slinné žlázy. Jo, fakt to existuje,“ osvětlil příčinu svých potíží a rukou ukázal na stále znatelný otok na krku.
„Říká se tomu slinný kámen a vzniká z minerálů ve slinách, když se hůř odvádí,“ popsal fanouškům vznik neobvyklé komplikace. „Projevuje se to bolestí nebo otokem pod čelistí, hlavně při jídle,“ dodal k nepříjemnostem, které ho v posledních týdnech doprovázely.
Role tiskové mluvčí se ovšem musela zhostit jeho manželka Lenka. Sportovec měl totiž po zákroku umrtvený jazyk a mluvil jen s velkými obtížemi.„Někdy odejde sám, někdy (jako u mě) musí ven malým zákrokem. Takže kdyby vás někdy bolelo pod čelistí, možná to není jen tak,“ varuje zkušeně někdejší fotbalový provokatér.