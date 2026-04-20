Verstappen si odskočil od formule k tragédii: Pokouší smrt!
Je jednou z hlavních hvězd formule 1, Max Verstappen (28) ovšem pokouší smrt i za volantem jiných vozů. O víkendu byl svědkem tragické havárie na Nürburgringu.
Na historickém okruhu, jemuž se přezdívá »zelené peklo«, se jela kvalifikace na tamní 24hodinový automobilový závod. V sobotu tam ovšem (zřejmě kvůli oleji na trati) došlo k hromadné nehodě sedmi vozů, kterou nepřežil finský pilot Juha Miettinen (†66).
Laudův horor
Verstappen to viděl z boxů, kde se chystal na vystřídání svého stájového kolegy. „Jsem z toho v naprostém šoku. Motorsport všichni milujeme, ale tohle je připomínka toho, jak nebezpečný může být. Upřímnou soustrast Juhově rodině a jeho blízkým,“ nechal se slyšet Max.
Jen pár dní zpátky přitom hlásil, jak se na nechvalně proslulou trať, kde v roce 1976 málem uhořel Niki Lauda (†70), těší. „Jsem si vědom, že tam může dojít k těžké bouračce, ale toho se nebojím. Rád riskuji, to mi vrací úsměv na tvář,“ povídal ještě ve čtvrtek.
Zatnou mu tipec?
Otázkou je, jak teď zareaguje jeho Red Bull v F1. Šéfové mu ježdění v jiných sériích dovolili, protože se bojí, aby jim čtyřnásobný šampion z formule nezmizel úplně. „Chceme, aby byl spokojený,“ vysvětloval to slavný poradce stáje Helmut Marko. Jenže jak teď poznal i Max, on na zastaralých okruzích skutečně hazarduje se svým životem.