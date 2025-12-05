Předplatné

Stadiony pro MS 2026 ve fotbale: ikona z Mexika, farma na střeše a ten výhled...

MS ve fotbale 2026 se bude hrát celkem an 16 stadionech v USA, Kanadě a Mexiku
MS ve fotbale 2026 se bude hrát celkem an 16 stadionech v USA, Kanadě a MexikuZdroj: Koláž iSport
Mistrovství světa ve fotbale 2026 bude největším a nejrozsáhlejším šampionátem všech dob. Jeho srdcem budou stadiony napříč USA, Kanadou a Mexikem. Každý z šestnácti vybraných chrámů fotbalu má svou vlastní identitu: od legendárního mexického stánku, přes futuristický SoFi Stadium až po hlučný Arrowhead. Podívejte se na místa, kde se budou psát nové fotbalové příběhy. Los MS ve fotbale 2026 ZDE>>>

Estadio Banorte

  • Mexiko City, Mexiko
  • Kapacita: 87 523

Jedna z největších ikon mezi stadiony, dříve známá jako Aztécký stadion, bude hostit už třetí mistrovství světa. V roce 1970 fanoušci viděli triumf Pelého Brazílie, o 16 let později na stejném stadionu Diego Maradona skóroval „boží rukou“ ve čtvrtfinále Argentiny proti Anglii. Stadion byl otevřen v roce 1966.

Estadio BanorteEstadio Banorte • FIFA.com

MetLife Stadium

  • East Rutherford, New Jersey, USA
  • Kapacita: 82 500

Stojí ve státě New Jersey, na pravém břehu řeky Hudson vzdušnou čarou přímo proti Manhattanu. Obvykle se na tomto stadionu hrají zápasy amerického fotbalu, ve NFL zde působí NY Giants a NY Jets. Po mistrovství světa klubů zde vyvrcholí i klasický světový šampionát.

MetLife StadiumMetLife Stadium • FIFA.com

AT&T Stadium

  • Arlington, Texas, USA
  • Kapacita: 80 000

Multifunkční stadion na půli cesty mezi Dallasem a Fort Worth, který kromě amerického či klasického fotbalu hostí koncerty, basketbalové zápasy, rodeo, motokros nebo profesionální wrestling. V roce 2011 se zde konal Super Bowl, na ohromný stadion se vměstnalo 103 tisíc diváků.

AT&T StadiumAT&T Stadium • FIFA.com

Arrowhead Stadium

  • Kansas City, Missouri, USA
  • Kapacita: 76 640

Tento stadion je zapsaný v Guinnessově knize rekordů za naměřenou hlučnost na sportovní události – maximální hodnota je 142,2 decibelů. Stadion nemá pořádnou střechu, a tak jsou fanoušci pořád na přímém slunci. Běžně tam hrají Kansas City Chiefs, kteří v roce 2023 vyhráli Super Bowl. Stadion je se sousední baseballovou arénou součástí sportovního komplexu pojmenovaném po prezidentovi Harrym Trumanovi.

Arrowhead StadiumArrowhead Stadium • FIFA.com

NRG Stadium

  • Houston, Texas, USA
  • Kapacita: 72 220

Stadion postavený v roce 2002 byl prvním v NFL, který využíval technologii plně zasouvací střechy. Kromě zápasů NFL a MLS se tady pravidelně také konají největší farmářské přehlídky, rodeo či wrestling. Na první pohled upoutá obrovská obrazovka, která je připevněná ke střeše na obou stranách nad brankami.

NRG StadiumNRG Stadium • FIFA.com

Mercedes-Benz Stadium

  • Atlanta, Georgie, USA
  • Kapacita: 71 000

Stavba z roku 2017 patří mezi nejpokročilejší na světě. Futuristická otevírací střecha skládající se z osmi průhledných trojúhelníků, 360stupňový videoboard a certifikace LEED Platinum dělají z Mercedes-Benz Stadium sportovní stánek budoucnosti. Během MS zde uvidíme skupinové zápasy, osmifinále, čtvrtfinále i semifinále.

Mercedes-Benz StadiumMercedes-Benz Stadium • FIFA.com

SoFi Stadium

  • Inglewood, Kalifornie, USA
  • Kapacita: 70 240

Stadion postavený v roce 2020 je charakteristický ikonickou průhlednou střechou. Z dálky poutá pozornost tvarem připomínajícím kapku vody. SoFi Stadium je technologický skvost, nejnovější a nejdražší stadion, na kterém se bude MS hrát. Stál 5,5 miliardy dolarů (asi 114 miliard korun) a v roce 2028 bude hostit zahájení letních olympijských her.

SoFi StadiumSoFi Stadium • FIFA.com

Lincoln Financial Field

  • Philadelphia, Pensylvánie, USA
  • Kapacita: 69 796

Na první pohled stadion klasického amerického typu. Nachází se na jihu Philadelphie, kousek od hranic se státem New Jersey. O slavnostní otevření se v roce 2003 postaraly fotbalové týmy, Manchester United tehdy v přátelském souboji zdolal Barcelonu 3:1. V lednu 2017 se zde v rámci NHL hrála Winter Classic Game mezi hokejisty Philadelphie a Pittsburghu.

Lincoln Financial FieldLincoln Financial Field • FIFA.com

Lumen Field

  • Seattle, Washington, USA
  • Kapacita: 69 000

Stadion se severní otevřenou stranou nabízí panoramatický výhled na centrum města. Nejnavštěvovanější stadion Major League Soccer s velmi hlasitými fanoušky, kteří se dvakrát zapsali do Guinnessovy knihy rekordů (136,6 a 137,4 decibelů). Bude hostit celkem šest utkání MS, poslední bude v osmifinále.

Lumen FieldLumen Field • Profimedia

Levi’s Stadium

  • Santa Clara, Kalifornie, USA
  • Kapacita: 68 500

Tento stadion poznáte podle dvou chybějících rohů na západní straně. Na části střechy je farma, kde se pěstuje zelenina. Je tam vysazeno přes čtyřicet různých plodů a bylinek, ty se používají v restauracích na stadionu a cateringu. Oděvní společnost Levi Strauss & Co zakoupila práva na název stadionu v roce 2013 za 220 milionů dolarů.

Levi’s StadiumLevi’s Stadium • FIFA.com

Gillette Stadium

  • Foxborough, Massachusetts, USA
  • Kapacita: 65 878

Domov NFL týmu New England Patriots a New England Revolution z MLS prošel před MS modernizací za 225 milionů dolarů – nové jsou skleněné konstrukce, propojené ochozy a největší venkovní obrazovka v USA. Od centra Bostonu se nachází více než 30 kilometrů. Odehraje se na něm celkem sedm duelů, včetně jednoho čtvrtfinále.

Gillette StadiumGillette Stadium • FIFA.com

Hard Rock Stadium

  • Miami Gardens, Florida, USA
  • Kapacita: 64 767

Zaujme čtvercovým tvarem střechy, která zakrývá většinu tribun, nikoli však samotný trávník. Kromě zápasů ve skupině se tady budou hrát i duely osmifinále, čtvrtfinále a bitva o bronz. Měl spoustu názvů, v srpnu 2016 koupil práva na pojmenování řetězec barů a restaurací Hard Rock Cafe za 250 milionů dolarů na 18 let.

Hard Rock StadiumHard Rock Stadium • FIFA.com

BC Place

  • Vancouver, Kanada
  • Kapacita: 54 500

Kanadský stadion, jeho slavnostní otevření se uskutečnilo už v roce 1983. Proběhlo zde zahájení zimních olympijských her v roce 2010. Po tomto sportovním svátku tady nainstalovali zatahovací střechu, která často září všemi možnými barvami. Fotbalová utkání se hrají na umělé trávě, ovšem před začátkem šampionátu se bude instalovat přírodní povrch.

BC Place VancouverBC Place Vancouver • FIFA.com

Estadio BBVA

  • Guadalupe, Mexiko
  • Kapacita: 53 500

Díky lokalitě pod horami a parádnímu výhledu na horský masiv se často umisťuje v žebříčcích nejhezčích světových stadionů. Je domovem klubu mexického CF Monterrey. Tribuny se od severu k jihu mírně svažují a mohou připomínat kopačku. Přezdívá se mu Ocelový gigant a začátkem srpna oslavil jedenácté výročí od slavnostního otevření.

Estadio BBVAEstadio BBVA • FIFA.com

Estadio Akron

  • Zapopan, Mexiko
  • Kapacita: 49 850

Na první pohled zaujme tím, že stojí na vyvýšené betonové ploše, jejíž povrch zakrývá tráva. Stavět se začalo už v roce 2004, ale práce se neplánovaně protáhly až na šest let. Otevřen byl duelem Manchesteru United s místní Guadalajarou. Vůbec první gól na tomto stadionu vstřelil Javier Hernández přezdívaný Chicharito, který hrál první poločas za zdejší C. D. Po přestávce už nastoupil slavný Mexičan za anglický klub, v němž působil pět let.

Estadio AkronEstadio Akron • FIFA.com

BMO Field

  • Toronto, Kanada
  • Kapacita: 28 180

Na tomto kanadském stadionu bojovala česká dvacítka v roce 2007 o světový titul s Argentinou. Svěřenci trenéra Miroslava Soukupa nakonec skončili po prohře 1:2 stříbrní. Nejmenší ze všech 16 stánků, které budou hostit světový šampionát. Vyniká nezvyklou konstrukcí, stadionu chybí tradiční plášť a tribuny jsou kryté pouze střechou shora.

BMO FieldBMO Field • FIFA.com

