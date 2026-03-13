Schaefer jako gamechanger, je lepší než Orr. Gretzky: Dejte mu Hart Trophy
Wayne Gretzky prohlásil, že by se o něm mělo mluvit při debatách o Hart Trophy. Mnozí souhlasí, ale najdou se lepší kandidáti. Matthew Schaefer prožívá v obraně New York Islanders fantastickou první sezonu. Zaslouží si však opravdu cenu pro nejužitečnějšího hráče NHL? Největší hokejista všech dob si myslí, že ano.
Člen Hockey Hall of Fame a v současné době televizní analytik kanálu TNT Wayne Gretzky o nováčkovi Matthewu Schaferovi mluvil velmi pochvalně. Doslova pravil, že by měl náležet do užšího výběru kandidátů na Hart Trophy. A všechno, co řekne Great One, má váhu. V případě 18letého beka New York Islanders nezbývá, než s ním souhlasit.
„Sedím tu a přemýšlím, proboha... bylo by tohle mužstvo bez něj tam, kde je teď?“ uvedl Gretzky. „Co takhle vítězství v hlasování o nejplatnějšího hráče ligy? Tak dobrý ten kluk je. Netvrdím, že cenu vyhraje. Jen říkám, že by se o něm mělo mluvit,“ dodal.
Když si Islanders loni vybrali Schaefera jako jedničku draftu, nikomu by se ani v nejdivočejších snech nezdálo, jaký skvost z něj vzejde. Rodák z kanadského Hamiltonu přitom sehrál v ročníku před draftem v juniorské OHL za Erie Otters jen 17 zápasů a další dva za Kanadu na šampionátu dvacítek. Tam pro něj po nárazu do branky sezona předčasně skončila.
Jenže do NHL vletěl jak tajfun. Od svého nástupu se ukazuje jako generační talent a game changer, rozdílový hráč. Je neskutečné, jak rychle se charismatický mladík v nejlepší lize světa adaptoval a jaké v ní stačil zanechat stopy. Do pátečního utkání v Los Angeles nasypal už 20 gólů. Tolik za sezonu nenastřílel v osmnácti letech žádný obránce. Ani slovutný Bobby Orr.
Pronger: Je jako McDavid
Hraje 24 minut za zápas, létá po ledě jak vítr, je dynamičtější než Cale Makar. „Nechci moc srovnávat, ale pro Islanders odvádí totéž, co Mario Lemieux dělal pro Pittsburgh a co dělá Connor McDavid pro Edmonton,“ řekl další člen Hall of Fame, obránce Chris Pronger, který ví své o tom, jak se v 18 letech prosadit na pozici beka v NHL. „Mění ráz celého klubu a způsob hry týmu tím, co předvádí. Je prostě úchvatný.“
Před dvěma lety, během Schaeferovy první sezony v OHL, spáchala sebevraždu pěstounská matka z rodiny, u níž bydlel. Koncem února zemřela na rakovinu jeho matka Jennifer. Bylo mu 16 let. Ještě teď, dva roky po její smrti, s ní každý večer před spaním rozpráví. Jeho příběh už byl podrobně zdokumentován. I všechno ostatní se seběhlo strašně rychle.
V Islanders umožnili sebevědomému a usměvavému teenagerovi zůstat, jaký je. Pohybem a rychlostí na puku se podobá McDavidovi. Nedá se zastavit. Má výtečný přehled a vysoký práh stresu jako málokterý hráč v jeho věku. Schaefer teprve začal, ale už teď se stal nejcennějším pokladem Islanders. Obráncem, jakého neměli od časů Denise Potvina.
Se 47 body v 65 zápasech se vklínil do čela týmové produktivity mezi útočná esa Mathewa Barzala a Bo Horvata. Když vyšlo najevo, že na olympiádě v Miláně bude náhradníkem kanadského týmu, spoustu fanoušků zklamalo, že ho nevybrali rovnou. Schaefer zůstal v klidu. Ví, že jeho příležitost přijde jindy. „Jsem šťastný už z toho, že můžu zůstat sám sebou a užívat si. Když z něčeho máte potěšení, neberete to jako práci,“ řekl.
Pochopitelně se stal největším favoritem na zisk Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Gretzky ho zmínil i v souvislosti s Hart Trophy, v osudí jsou však ještě zvučnějších jména. Nathan MacKinnon z Colorada, nejdynamičtější hráč nejlepšího týmu ligy. Hvězdný mladík Macklin Celebrini, který se ve své druhé sezoně ještě zlepšil a s ním se zvedl i tým San Jose. Nebo Nikita Kučerov, křídlo Tampy Bay. Schaefer následuje až za nimi. Při vší úctě k Barzalovi s Horvatem je však právě mladý bek tím, kdo má nejvýraznější podíl na vzestupu Islanders po mizerné minulé sezoně.
Gretzky má vlastně pravdu. Bez Schaefera by se celek z Long Islandu i tentokrát těžko probojoval do play off. Je to hráč s obrovským potenciálem a hvězdnou budoucností. Roste z něj obránce světové třídy. I když Hart Trophy po sezoně ještě asi nezíská, za debatu fakt stojí.
Góly 18letých beků v NHL
|Hráč
|Počet gólů
|Zápasy
|Sezona
|Matthew Schaefer (Islanders)
|20
|65
|2025/26
|Phil Housley (Buffalo)
|17
|66
|1982/83
|Bobby Orr (Boston)
|13
|56
|1966/67
|Rasmus Dahlin (Buffalo)
|9
|82
|2018/19
|Zach Bogosian (Atlanta)
|9
|47
|2008/09
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|65
|30
|11
|6
|18
|230:190
|88
|2
Buffalo
|66
|34
|6
|6
|20
|232:198
|86
|3
Tampa
|64
|31
|9
|4
|20
|229:178
|84
|4
Montreal
|64
|25
|11
|10
|18
|228:212
|82
|5
Pittsburgh
|65
|27
|5
|15
|18
|219:199
|79
|6
Islanders
|65
|23
|14
|5
|23
|192:186
|79
|7
Detroit
|66
|25
|11
|7
|23
|193:198
|79
|8
Boston
|65
|27
|9
|6
|23
|216:205
|78
|9
Columbus
|65
|23
|10
|11
|21
|210:207
|77
|10
Ottawa
|64
|26
|6
|9
|23
|216:201
|73
|11
Washington
|67
|28
|5
|7
|27
|210:200
|73
|12
Flyers
|65
|20
|11
|11
|23
|190:203
|73
|13
Florida
|65
|26
|7
|3
|29
|197:214
|69
|14
Toronto
|66
|20
|8
|11
|27
|209:233
|67
|15
Devils
|65
|21
|11
|2
|31
|170:197
|66
|16
Rangers
|65
|18
|9
|8
|30
|185:203
|62
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|64
|39
|5
|9
|11
|246:160
|97
|2
Dallas
|65
|33
|8
|10
|14
|229:176
|92
|3
Minnesota
|66
|25
|13
|12
|16
|222:188
|88
|4
Anaheim
|65
|21
|15
|3
|26
|219:228
|75
|5
Utah
|66
|26
|8
|6
|26
|205:184
|74
|6
Vegas
|66
|22
|8
|14
|22
|216:209
|74
|7
Edmonton
|66
|24
|8
|8
|26
|233:228
|72
|8
San Jose
|63
|19
|12
|6
|26
|196:220
|68
|9
Seattle Kraken
|64
|23
|6
|9
|26
|180:195
|67
|10
Kings
|64
|16
|10
|15
|23
|169:192
|67
|11
Nashville
|65
|22
|7
|9
|27
|194:222
|67
|12
Winnipeg
|64
|21
|5
|10
|28
|182:199
|62
|13
St. Louis
|65
|24
|2
|10
|29
|172:217
|62
|14
Chicago
|65
|18
|7
|11
|29
|175:209
|61
|15
Calgary
|65
|22
|4
|7
|32
|163:204
|59
|16
Vancouver
|65
|13
|7
|8
|37
|169:241
|48