Schaefer jako gamechanger, je lepší než Orr. Gretzky: Dejte mu Hart Trophy

Matthew Schaefer (s číslem 48) by kromě Calder Trophy pro nejlepšího nováčka mohl získat i cenu pro nejužitečnějšího hráče NHL
Matthew Schaefer (s číslem 48) by kromě Calder Trophy pro nejlepšího nováčka mohl získat i cenu pro nejužitečnějšího hráče NHL
Matthew Schaefer, jednička draftu NHL, podepsal nováčkovský kontrakt s New Yorkem Islanders
Pavel Bárta
Wayne Gretzky prohlásil, že by se o něm mělo mluvit při debatách o Hart Trophy. Mnozí souhlasí, ale najdou se lepší kandidáti. Matthew Schaefer prožívá v obraně New York Islanders fantastickou první sezonu. Zaslouží si však opravdu cenu pro nejužitečnějšího hráče NHL? Největší hokejista všech dob si myslí, že ano. 

Člen Hockey Hall of Fame a v současné době televizní analytik kanálu TNT Wayne Gretzky o nováčkovi Matthewu Schaferovi mluvil velmi pochvalně. Doslova pravil, že by měl náležet do užšího výběru kandidátů na Hart Trophy. A všechno, co řekne Great One, má váhu. V případě 18letého beka New York Islanders nezbývá, než s ním souhlasit.

„Sedím tu a přemýšlím, proboha... bylo by tohle mužstvo bez něj tam, kde je teď?“ uvedl Gretzky. „Co takhle vítězství v hlasování o nejplatnějšího hráče ligy? Tak dobrý ten kluk je. Netvrdím, že cenu vyhraje. Jen říkám, že by se o něm mělo mluvit,“ dodal.

Když si Islanders loni vybrali Schaefera jako jedničku draftu, nikomu by se ani v nejdivočejších snech nezdálo, jaký skvost z něj vzejde. Rodák z kanadského Hamiltonu přitom sehrál v ročníku před draftem v juniorské OHL za Erie Otters jen 17 zápasů a další dva za Kanadu na šampionátu dvacítek. Tam pro něj po nárazu do branky sezona předčasně skončila. 

Jenže do NHL vletěl jak tajfun. Od svého nástupu se ukazuje jako generační talent a game changer, rozdílový hráč. Je neskutečné, jak rychle se charismatický mladík v nejlepší lize světa adaptoval a jaké v ní stačil zanechat stopy. Do pátečního utkání v Los Angeles nasypal už 20 gólů. Tolik za sezonu nenastřílel v osmnácti letech žádný obránce. Ani slovutný Bobby Orr.

Pronger: Je jako McDavid

Hraje 24 minut za zápas, létá po ledě jak vítr, je dynamičtější než Cale Makar. „Nechci moc srovnávat, ale pro Islanders odvádí totéž, co Mario Lemieux dělal pro Pittsburgh a co dělá Connor McDavid pro Edmonton,“ řekl další člen Hall of Fame, obránce Chris Pronger, který ví své o tom, jak se v 18 letech prosadit na pozici beka v NHL. „Mění ráz celého klubu a způsob hry týmu tím, co předvádí. Je prostě úchvatný.“

Před dvěma lety, během Schaeferovy první sezony v OHL, spáchala sebevraždu pěstounská matka z rodiny, u níž bydlel. Koncem února zemřela na rakovinu jeho matka Jennifer. Bylo mu 16 let. Ještě teď, dva roky po její smrti, s ní každý večer před spaním rozpráví. Jeho příběh už byl podrobně zdokumentován. I všechno ostatní se seběhlo strašně rychle. 

V Islanders umožnili sebevědomému a usměvavému teenagerovi zůstat, jaký je. Pohybem a rychlostí na puku se podobá McDavidovi. Nedá se zastavit. Má výtečný přehled a vysoký práh stresu jako málokterý hráč v jeho věku. Schaefer teprve začal, ale už teď se stal nejcennějším pokladem Islanders. Obráncem, jakého neměli od časů Denise Potvina.

Se 47 body v 65 zápasech se vklínil do čela týmové produktivity mezi útočná esa Mathewa Barzala a Bo Horvata. Když vyšlo najevo, že na olympiádě v Miláně bude náhradníkem kanadského týmu, spoustu fanoušků zklamalo, že ho nevybrali rovnou. Schaefer zůstal v klidu. Ví, že jeho příležitost přijde jindy. „Jsem šťastný už z toho, že můžu zůstat sám sebou a užívat si. Když z něčeho máte potěšení, neberete to jako práci,“ řekl.

Pochopitelně se stal největším favoritem na zisk Calder Trophy pro nejlepšího nováčka. Gretzky ho zmínil i v souvislosti s Hart Trophy, v osudí jsou však ještě zvučnějších jména. Nathan MacKinnon z Colorada, nejdynamičtější hráč nejlepšího týmu ligy. Hvězdný mladík Macklin Celebrini, který se ve své druhé sezoně ještě zlepšil a s ním se zvedl i tým San Jose. Nebo Nikita Kučerov, křídlo Tampy Bay. Schaefer následuje až za nimi. Při vší úctě k Barzalovi s Horvatem je však právě mladý bek tím, kdo má nejvýraznější podíl na vzestupu Islanders po mizerné minulé sezoně. 

Gretzky má vlastně pravdu. Bez Schaefera by se celek z Long Islandu i tentokrát těžko probojoval do play off. Je to hráč s obrovským potenciálem a hvězdnou budoucností. Roste z něj obránce světové třídy. I když Hart Trophy po sezoně ještě asi nezíská, za debatu fakt stojí.

Góly 18letých beků v NHL

HráčPočet gólůZápasySezona
Matthew Schaefer (Islanders)20 65 2025/26
Phil Housley (Buffalo)17661982/83
Bobby Orr (Boston)13561966/67
Rasmus Dahlin (Buffalo)9822018/19
Zach Bogosian (Atlanta)9472008/09

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina653011618230:19088
2Buffalo66346620232:19886
3Tampa64319420229:17884
4Montreal6425111018228:21282
5Pittsburgh652751518219:19979
6Islanders652314523192:18679
7Detroit662511723193:19879
8Boston65279623216:20578
9Columbus6523101121210:20777
10Ottawa64266923216:20173
11Washington67285727210:20073
12Flyers6520111123190:20373
13Florida65267329197:21469
14Toronto662081127209:23367
15Devils652111231170:19766
16Rangers65189830185:20362
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado64395911246:16097
    2Dallas653381014229:17692
    3Minnesota6625131216222:18888
    4Anaheim652115326219:22875
    5Utah66268626205:18474
    6Vegas662281422216:20974
    7Edmonton66248826233:22872
    8San Jose631912626196:22068
    9Seattle Kraken64236926180:19567
    10Kings6416101523169:19267
    11Nashville65227927194:22267
    12Winnipeg642151028182:19962
    13St. Louis652421029172:21762
    14Chicago651871129175:20961
    15Calgary65224732163:20459
    16Vancouver65137837169:24148

