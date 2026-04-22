Zkrotí lásky Ocelářů emoce v sérii o titul s Pardubicemi? Nadržené »dračice«
Testosteron ve finále hokejové extraligy mezi Dynamem a Oceláři stříká na všechny strany. Před prvním zápasem ve Slezsku (středa 18:00, ČT sport) by to chtělo trochu zjemnit.
A od toho jsou tady třinecké »dračice«, pořádně nadržené na domácí finále ve Werk Areně! Lásky – často se sklenkou šumivého vína v ruce – své Oceláře neúnavně podporují každou sezonu, v letech 2019 až 2024 je dovedly k pěti titulům v řadě. Ne nadarmo se klubu s rodinnou atmosférou říká »familia«.
Jenže v prvních dvou mačích v Pardubicích, které ovládli domácí a nakročili k vytouženému zisku Masarykova poháru, to na ledě i v hledišti pořádně jiskřilo. Hádky, krvavá rvačka, vysmívání soupeři... Kéž by třinecké »dračice« tuhle divokou domácnost zkrotily!
Stresující záležitost
Ony samy jsou však pekelně nervózní. Taky Kristýna, choť obránce Davida Musila (33), který má jistou osmou medaili v řadě a jenž stál ve dvou předchozích fi nále na straně poraženého Dynama. „Za ty roky bych mohla být zvyklá, ale play off je pro mě tak stresující záležitost, že neustále musím něco dělat, abych na to nemyslela,“ smála se »Kiki« z televizní kulinářské soutěže Master Chef Česko při okopávání záhonu na jahody