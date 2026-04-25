Kapitán Anaheimu Gudas: Začátek konce?
Tolik se těšil! Vždyť teprve v bojích o Stanley Cup začíná v NHL ten pravý hokej. Jenže český obránce Radko Gudas (35) výhru Anaheimu na ledě Olejářů (6:4) sledoval jen v civilu.
Kapitán Kačerů v prvním zápase s Edmontonem (3:4) udělal kiks, takže jeho záhadná absence v pokračování série 1. kola play off vyvolala u fanoušků spekulace: „Posadil ho trenér? Nebo si obnovil zranění v dolní části těla?“
Pravda leží možná někde uprostřed, ale pro Gudase je to i kvůli jeho »likvidaci « hvězd asi začátek konce v NHL.
