Kapitán Anaheimu Gudas: Začátek konce?

Autor: mib
Radko Gudas v dresu Anaheimu.

Tolik se těšil! Vždyť teprve v bojích o Stanley Cup začíná v NHL ten pravý hokej. Jenže český obránce Radko Gudas (35) výhru Anaheimu na ledě Olejářů (6:4) sledoval jen v civilu.

Kapitán Kačerů v prvním zápase s Edmontonem (3:4) udělal kiks, takže jeho záhadná absence v pokračování série 1. kola play off vyvolala u fanoušků spekulace: „Posadil ho trenér? Nebo si obnovil zranění v dolní části těla?“

Pravda leží možná někde uprostřed, ale pro Gudase je to i kvůli jeho »likvidaci « hvězd asi začátek konce v NHL.

Radko Gudas pravidelně nastupuje za reprezentaci.
Radko Gudas pravidelně nastupuje za reprezentaci.

