Dobeš vychytal výhru nad Columbusem. Gudas kvůli zranění nedohrál, další bod pro Nečase

Jakub Dobeš v akciZdroj: ČTK / AP / Christinne Muschi
Jakub Dobeš pomohl v NHL hokejistům Montrealu 25 zákroky k domácímu vítězství 2:1 nad Columbusem a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Martin Nečas přispěl asistencí k výhře Colorada 3:2 ve Winnipegu a bodoval ve čtvrtém utkání v řadě (3+5). Vítek Vaněček pustil šest branek z 23 střel a byl v 50. minutě střídán Karlem Vejmelkou při prohře Utahu 4:7 s Washingtonem. Radko Gudas nedohrál zápas kvůli zranění, Anaheim ale i bez svého kapitána vyhrál v Calgary 3:2 v prodloužení.

Dobeš inkasoval pouze ve třinácté minutě, když jej z rychlého protiútoku překonal zblízka Damon Severson a vyrovnal na 1:1. Klíčový zákrok vytáhl český gólman v závěru druhé třetiny, ve kterém na něj nevyzrál z úniku Mason Marchment bekhendovou kličkou.

Zápas rozhodl ve 45. minutě Zack Bolduc, který asistoval i u první branky zápasu a byl zvolen nejlepším hráčem duelu. Po jeho pasu se prosadil obránce Jayden Struble, který čekal na gól 87 utkání.

Hlavním strůjcem výhry Colorada byl Nathan MacKinnon, po jehož dvou trefách odskočil tým v úvodu třetí třetiny z 1:1 na 3:1. Lídr Avalanche se poprvé prosadil v přesilové hře, ve které zakončil kombinaci do prázdné branky. U gólu si připsal druhou asistenci Nečas. O chvíli později MacKinnon zvýšil a dal 48. branku sezony, čímž si upevnil si vedoucí pozici v tabulce střelců. Winnipegu nestačily dva góly Marka Scheifeleho.

Utah vedl i díky dvěma gólům Dylana Guenthera po úvodní třetině 3:1. Washington ale v prostřední části vyrovnal a dalšími třemi góly v poslední třetině vyhnal Vaněčka z branky. Vejmelka už ve zbytku utkání neinkasoval. Výhru Capitals zpečetil do prázdné branky Alexandr Ovečkin, který nasázel hattrick. Dvě branky vítězů dal Ivan Mirošničenko.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton41801217312
2.Nikita KučerovTampa40811216845
3.Nathan MacKinnonColorado48691177057
4.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
5.Macklin CelebriniSan Jose35619670-2
6.David PastrňákBoston296190676
7.Martin NečasColorado3455896845
8.Mark ScheifeleWinnipeg345488724
9.Nick SuzukiMontreal2462867129
10.Jason RobertsonDallas3946857223

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Buffalo72377820254:21196
2Carolina713213620252:21196
3Tampa71359621260:19994
4Montreal7128121021251:23190
5Pittsburgh722971620247:22888
6Boston722911824240:22488
7Columbus7227111123232:21987
8Islanders732714527211:20787
9Ottawa723261024242:22086
10Detroit712711825207:21184
11Flyers7122131224209:21582
12Washington73315928227:21581
13Devils712512232197:21576
14Toronto732381329229:25575
15Florida71278333213:23673
16Rangers72199935202:23065
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado714261013266:179106
    2Dallas7233101118245:19897
    3Minnesota7326151220239:21094
    4Anaheim722417427243:24786
    5Edmonton73279928254:24981
    6Utah73289630229:21080
    7Vegas732481526228:22979
    8Nashville72259929217:23977
    9Kings7219101825193:21676
    10Seattle Kraken712571029204:22174
    11Winnipeg722461230205:22372
    12San Jose702012731212:25171
    13St. Louis712641130186:22671
    14Calgary72237834182:22268
    15Chicago722071332188:23367
    16Vancouver71147842182:26650

