Dobeš vychytal výhru nad Columbusem. Gudas kvůli zranění nedohrál, další bod pro Nečase
Jakub Dobeš pomohl v NHL hokejistům Montrealu 25 zákroky k domácímu vítězství 2:1 nad Columbusem a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Martin Nečas přispěl asistencí k výhře Colorada 3:2 ve Winnipegu a bodoval ve čtvrtém utkání v řadě (3+5). Vítek Vaněček pustil šest branek z 23 střel a byl v 50. minutě střídán Karlem Vejmelkou při prohře Utahu 4:7 s Washingtonem. Radko Gudas nedohrál zápas kvůli zranění, Anaheim ale i bez svého kapitána vyhrál v Calgary 3:2 v prodloužení.
Dobeš inkasoval pouze ve třinácté minutě, když jej z rychlého protiútoku překonal zblízka Damon Severson a vyrovnal na 1:1. Klíčový zákrok vytáhl český gólman v závěru druhé třetiny, ve kterém na něj nevyzrál z úniku Mason Marchment bekhendovou kličkou.
Zápas rozhodl ve 45. minutě Zack Bolduc, který asistoval i u první branky zápasu a byl zvolen nejlepším hráčem duelu. Po jeho pasu se prosadil obránce Jayden Struble, který čekal na gól 87 utkání.
Hlavním strůjcem výhry Colorada byl Nathan MacKinnon, po jehož dvou trefách odskočil tým v úvodu třetí třetiny z 1:1 na 3:1. Lídr Avalanche se poprvé prosadil v přesilové hře, ve které zakončil kombinaci do prázdné branky. U gólu si připsal druhou asistenci Nečas. O chvíli později MacKinnon zvýšil a dal 48. branku sezony, čímž si upevnil si vedoucí pozici v tabulce střelců. Winnipegu nestačily dva góly Marka Scheifeleho.
Utah vedl i díky dvěma gólům Dylana Guenthera po úvodní třetině 3:1. Washington ale v prostřední části vyrovnal a dalšími třemi góly v poslední třetině vyhnal Vaněčka z branky. Vejmelka už ve zbytku utkání neinkasoval. Výhru Capitals zpečetil do prázdné branky Alexandr Ovečkin, který nasázel hattrick. Dvě branky vítězů dal Ivan Mirošničenko.
NHL - Základní část - 2025/2026
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|41
|80
|121
|73
|12
|2.
|Nikita Kučerov
Tampa
|40
|81
|121
|68
|45
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|48
|69
|117
|70
|57
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|35
|61
|96
|70
|-2
|6.
|David Pastrňák
Boston
|29
|61
|90
|67
|6
|7.
|Martin Nečas
Colorado
|34
|55
|89
|68
|45
|8.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|34
|54
|88
|72
|4
|9.
|Nick Suzuki
Montreal
|24
|62
|86
|71
|29
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|39
|46
|85
|72
|23
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Buffalo
|72
|37
|7
|8
|20
|254:211
|96
|2
Carolina
|71
|32
|13
|6
|20
|252:211
|96
|3
Tampa
|71
|35
|9
|6
|21
|260:199
|94
|4
Montreal
|71
|28
|12
|10
|21
|251:231
|90
|5
Pittsburgh
|72
|29
|7
|16
|20
|247:228
|88
|6
Boston
|72
|29
|11
|8
|24
|240:224
|88
|7
Columbus
|72
|27
|11
|11
|23
|232:219
|87
|8
Islanders
|73
|27
|14
|5
|27
|211:207
|87
|9
Ottawa
|72
|32
|6
|10
|24
|242:220
|86
|10
Detroit
|71
|27
|11
|8
|25
|207:211
|84
|11
Flyers
|71
|22
|13
|12
|24
|209:215
|82
|12
Washington
|73
|31
|5
|9
|28
|227:215
|81
|13
Devils
|71
|25
|12
|2
|32
|197:215
|76
|14
Toronto
|73
|23
|8
|13
|29
|229:255
|75
|15
Florida
|71
|27
|8
|3
|33
|213:236
|73
|16
Rangers
|72
|19
|9
|9
|35
|202:230
|65
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|71
|42
|6
|10
|13
|266:179
|106
|2
Dallas
|72
|33
|10
|11
|18
|245:198
|97
|3
Minnesota
|73
|26
|15
|12
|20
|239:210
|94
|4
Anaheim
|72
|24
|17
|4
|27
|243:247
|86
|5
Edmonton
|73
|27
|9
|9
|28
|254:249
|81
|6
Utah
|73
|28
|9
|6
|30
|229:210
|80
|7
Vegas
|73
|24
|8
|15
|26
|228:229
|79
|8
Nashville
|72
|25
|9
|9
|29
|217:239
|77
|9
Kings
|72
|19
|10
|18
|25
|193:216
|76
|10
Seattle Kraken
|71
|25
|7
|10
|29
|204:221
|74
|11
Winnipeg
|72
|24
|6
|12
|30
|205:223
|72
|12
San Jose
|70
|20
|12
|7
|31
|212:251
|71
|13
St. Louis
|71
|26
|4
|11
|30
|186:226
|71
|14
Calgary
|72
|23
|7
|8
|34
|182:222
|68
|15
Chicago
|72
|20
|7
|13
|32
|188:233
|67
|16
Vancouver
|71
|14
|7
|8
|42
|182:266
|50