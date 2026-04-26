Šampion F1 Max Verstappen: Vážná nehoda táty Jose
Tahle rodina má lásku k závodění v krvi. Zatímco čtyřnásobný šampion F1 Max Verstappen (28) využil pauzu královny motorsportu k závodění na Nürburgringu, jeho táta Jos (54) si o víkendu střihl účast na Rally de Wallonie. Z té ale musel odstoupit po těžké nehodě...
Jos Verstappen v neděli startoval ze třetího místa a útok na vítězství vůbec nevypadal nereálně. Jenže namísto toho byl rád, že ze závodu vůbec mohl odejít po svých. Se svou Škodou Fabií RS Rally2 totiž narazil do stromu a auto převrátil.
Pohled na samotný vůz působil dost hrůzostrašně, a tak se některým až nechtělo věřit, že Jos i jeho spolujezdec vyvázli bez zranění.
V souvislosti se jménem Verstappen se bohužel tento měsíc nejedná o jedinou nehodu. Před pár dny se Josův syn Max účastnil závodu na Nürburgringu, kde došlo k hromadné nehodě sedmi aut. V jednom z nich zahynul finský jezdec Juha Miettinen (†66).