Šampion F1 Max Verstappen: Vážná nehoda táty Jose

Autor: sm
Max Verstappen se svým tátou Josem.

Tahle rodina má lásku k závodění v krvi. Zatímco čtyřnásobný šampion F1 Max Verstappen (28) využil pauzu královny motorsportu k závodění na Nürburgringu, jeho táta Jos (54) si o víkendu střihl účast na Rally de Wallonie. Z té ale musel odstoupit po těžké nehodě...

Jos Verstappen v neděli startoval ze třetího místa a útok na vítězství vůbec nevypadal nereálně. Jenže namísto toho byl rád, že ze závodu vůbec mohl odejít po svých. Se svou Škodou Fabií RS Rally2 totiž narazil do stromu a auto převrátil.

Pohled na samotný vůz působil dost hrůzostrašně, a tak se některým až nechtělo věřit, že Jos i jeho spolujezdec vyvázli bez zranění.

V souvislosti se jménem Verstappen se bohužel tento měsíc nejedná o jedinou nehodu. Před pár dny se Josův syn Max účastnil závodu na Nürburgringu, kde došlo k hromadné nehodě sedmi aut. V jednom z nich zahynul finský jezdec Juha Miettinen (†66).

