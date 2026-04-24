Pastrňák proti Buffalu: Fackovací panák
Jeho přezdívka »Pasta« (těstoviny) je v NHL o parník neoblíbenější. Ale v prvním kole Stanley Cupu proti organizaci Buffalo Sabers ji dostává český hokejista David Pastrňák (30) pořádně sežrat. A jeho Boston taky!
Fanoušci Šavlí se při domácích zápasech vyřádili na nafukovacím »Pastovi«, po němž metali těstoviny. V prvním mači na ledě Medvědů (1:3, 1:2 v sérii) útočník s číslem 88 bodově hladověl, navíc do statistiky +/- udělal tři záporné čárky.
„Potřebujeme si odpočinout a dát se rychle dohromady. Věřím, že v dalším zápase podáme mnohem lepší výkon,“ burcoval Pastrňák.
Témata: blesksport, lední hokej, Stanley Cup, Buffalo, David Pastrňák, Boston, National Hockey League