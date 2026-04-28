Fritzova princezna Morgan: Dala mu košem!
Když se půvabná Morgan Riddleová (28) loni loučila s Wimbledonem a vypadala u toho jako ta nejsladší jahůdka se šlehačkou, slíbila: „Brzy se uvidíme.“
Je tak krásná, že ji slavný list New York Times představil jako nejslavnější ženu v mužském tenisu. Tehdy ještě byla partnerkou sedmého tenisty planety Taylora Fritze (28), jenže už není.
Teď chodí po Central Parku v tričku s ironickým nápisem »Nejlepší bejvalka na světě«. „Rozešli se po šesti letech,“ oznámil prestižní magazín People. Podle něj pustila blondýnka Taylora k vodě.
