Vicemistr Evropy Grealish: Usnul v baru

Na hvězdného fotbalistu toho bylo příliš...

I borec s cenovkou kolem 600 milionů korun má své dny… Jack Grealish (30) se s Anglií stal vicemistrem Evropy, jenže od půlky ledna fotbalista Manchesteru City hostující v Evertonu marodí se zraněnou nohou a je toho na něj nějak moc.

Říká se, že poslední dobou mu nějak víc začal chutnat alkohol, čemuž by nasvědčoval i jeho šlofík v brzkém večeru kolem půl šesté v jedné z restaurací. Pozorní hosté si udělali s hvězdou pár snímků, asi aby v klubu věděli, že po
náročné rehabilitaci je Jack úplně vyřízený.

Jack Grealish v baru usnul.
Související články



Články odjinud