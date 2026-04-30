Sparťanka Sobotková pro Blesk: Tohle je osud!
Srdce Nicole Sobotkové (36) bije rudě. Táta Jiří Novotný (56) vykopal fotbalové Spartě rekordních 14 ligových titulů. Manžel Vladimír (38) – ač slávista –strávil pět let v dresu hokejové Sparty. Ale až po přestupu do Pardubic si mohl s rodinou užít radost z týmového úspěchu.
Jaké jsou vaše první dojmy?
„Přijde mi, že teď ani nemám žádné emoce. Celou dobu jsem se modlila a nechtěla jsem vůbec nic zakřiknout. Takže jsem tak šťastná, že to konečně vyšlo.
My jsme na to čekali dvacet let, dvacet let... No, a je to tam!“
Vláďa se v pražském klubu loučil jako kapitán a sám řekl, že čekal důstojnější konec. Berete tenhle titul jako zadostiučinění?
„No, pro mě je strašně těžké o tom mluvit. Jsem šťastná, že se to stalo
tady a ne na Spartě. Byl to osud.“
Zapadli jste hned do pardubické party?
„Jo, úplně! Všichni jsou zlatí, všichni jsme měli společný cíl – vyhrát titul!“
Co říkáte, že zlatou trefu měl na svědomí manželův parťák ještě ze Slavie Červenka?
„Vůbec mě to nepřekvapuje, Červus je neskutečnej, skvělej. Bůh! Kdo jinej to
měl rozhodnout?!“
V neděli jste měla narozeniny, takže všechno nejlepší. Máte tedy natrénovány
oslavy?
„Vůbec nic jsem neslavila. Doufali jsme, že se to stane už v neděli a dá mi to Vláďa přímo k narozeninám, ale nevadí: Oslavíme to až teď. Jdeme na to!“