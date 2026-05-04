Největší česká hvězda na MS nejspíš nepojede: »Pasta« zchladil národ
Kdo doufal, že by se David Pastrňák po vypadnutí z boje o Stanley Cup mohl představit na MS ve Švýcarsku, dostal včera večer ránu na solar. Lídr Bostonu Bruins potvrdil, že se na šampionát nechystá.
„Mluvili jsme spolu a dali si týden čas. David musí projít prohlídkou a narodila se mu dcera, potřebuje vyřešit nějaké své záležitosti. Jeho účast na MS je otevřená, je to zatím v neutrálním stadiu,“ hlásal v sobotu generální manažer nároďáku Jiří Šlégr. O den později už měl ale »Pasta« jasněji.
„Určitě musím mít na nějakou dobu volno. Nemyslím si tedy, že bych na šampionát jel. Muselo by se z mé strany něco drasticky změnit,“ vzkázal při setkání se zámořskými médii. Navíc prozradil, že si v listopadu natrhl třísla. I když už je v pořádku, jeho tělo je zhuntované a potřebuje klid. Otazník visí nad účastí jeho parťáka z útoku Pavla Zachy (29).
„Také jemu se narodila dcera. Sezonu neměl jednoduchou, kvůli otřesu mozku přišel o olympiádu. Nebudu ale dělat ukvapené závěry, protože se mi s ním zatím nepovedlo spojit,“ vysvětlil Šlégr v sobotu. Určitě nepojede Faksa z Dallasu.
„Musí na magnetickou rezonanci se zraněním. Hrozí mu operace, manažer ho neuvolní,“ potvrdil včera Šlégr, jenž spolu s koučem Rulíkem stojí o brankáře Vejmelku s Vaněčkem (oba Utah). Pozitivní je, že zadák Vancouveru Hronek není z bitvy s Finskem vážně zraněn a do Švýcarska by vyrazit měl. K týmu se ale vrátí až těsně před šampionátem, kdy se snad připojí i pardubičtí velikáni Červenka se Sedlákem.