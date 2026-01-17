Pastrňák při Chárově ceremoniálu: Kavalír s monoklem

Autor: mib
Pocta pro Slováka s číslem 33.
Útočník Bostonu pomáhá legendě Bucykovi.
David Pastrňák a jeho manželka čekají miminko.
»Pasta« viděl na jedno oko, přesto skóroval.
David Pastrňák se raduje z gólu
David Pastrňák se raduje se spoluhráči
David Pastrňák a jeho manželka Rebecca s dcerkou Freyou Ivy.
David Pastrňák si na ledě Edmontonu připsal tři body
David v nekontaktním dresu.
V Bostonu slavnostně vyřadili č. 33, které nosil slovenský obránce Zdeno Chára
David Pastrňák se po překonání hranice 400 gólů v NHL setkal s bývalým slovenským parťákem a legendou Bruins Zdenem Chárou
Velká pocta pro Zdena Cháru. Slovenský obr vstoupí do hokejové Síně slávy
Radek Hamr se Zdeno Chárou při uvedení do Síně slávy IIHF

Slavnostní večer, kdy hokejový klub Boston Bruins navždy vyřadil číslo 33 slovenského obra Zdena Cháry (48), »ukradl« český útočník David Pastrňák (29).

 »Pasta« se ukázal jako galantní Medvěd. Při ceremoniálu pomáhal na led nejlepšími bostonskému střelci všech dob Johnnymu Bucykovi (90), jehož 545 gólů může havířovský rodák dohnat.

Při výhře nad Seattlem (4:2) skóroval podvacáté v sezoně a celkově má už 411 branek. A to i přesto, že Pastrňák vše viděl jen na půl – jedno oko měl oteklé kvůli úderu loktem z předchozího duelu. Jednou jistě uvidíme i jeho dres s číslem 88 pod stropem haly!

ČEŠI S 20+ GÓLY

hráčsezony
Jágr19
Hejduk11
PASTRŃÁK10
Eliáš10
Sýkora10
Klíma10

 

