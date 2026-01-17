Pastrňák při Chárově ceremoniálu: Kavalír s monoklem
Slavnostní večer, kdy hokejový klub Boston Bruins navždy vyřadil číslo 33 slovenského obra Zdena Cháry (48), »ukradl« český útočník David Pastrňák (29).
»Pasta« se ukázal jako galantní Medvěd. Při ceremoniálu pomáhal na led nejlepšími bostonskému střelci všech dob Johnnymu Bucykovi (90), jehož 545 gólů může havířovský rodák dohnat.
Při výhře nad Seattlem (4:2) skóroval podvacáté v sezoně a celkově má už 411 branek. A to i přesto, že Pastrňák vše viděl jen na půl – jedno oko měl oteklé kvůli úderu loktem z předchozího duelu. Jednou jistě uvidíme i jeho dres s číslem 88 pod stropem haly!
ČEŠI S 20+ GÓLY
|hráč
|sezony
|Jágr
|19
|Hejduk
|11
|PASTRŃÁK
|10
|Eliáš
|10
|Sýkora
|10
|Klíma
|10
Témata: zranění, monokl, Jaromír Jágr, David Pastrňák, Boston Bruins, Zdeno Chára, Seattle, rituál