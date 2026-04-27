Předplatné

České hokejové hry 2026: program a výsledky, vstupenky, nominace týmů

Marek Židlický, Tomáš Plekanec a Radim Rulík na střídačce národního týmu
Marek Židlický, Tomáš Plekanec a Radim Rulík na střídačce národního týmuZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
David Tomášek poslal Česko do vedení
David Tomášek poslal Česko do vedení
David Tomášek poslal Česko do vedení
Gólová radost českých hokejistů
Brankář Petr Kváča slaví čisté konto proti Rakousko
Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík na tiskové konferenci
Čeští fanoušci se radují z gólu v sobotním utkání proti Švédsku
8
Fotogalerie
Otakar Plzák
Reprezentace
Začít diskusi (0)

České hokejové hry, známé také jako Fortuna Hockey Games, jsou vzhledem k blížícímu se světovému šampionátu jednou z posledních prověrek, která odhalí aktuální formu všech účastníků. Letošní ročník hostí od 30. dubna do 3. května českobudějovická Budvar Aréna. Turnaj odstartuje souboj Česka s Finskem. Program, výsledky, tabulku a další podrobnosti naleznete v tomto článku.

Kde a kdy se hrají České hokejové hry – Fortuna Hockey Games 2026

Letošní České hokejové hry proběhnou od 30. dubna do 3. května 2026. Celý program se odehraje v budějovické Budvar Aréně, kde česká reprezentace do turnaje vstoupí zápasem proti Finsku.

České hokejové hry 2026: program a výsledky

Datum a časZápas
ČT 30. 4., 18:00Finsko - ČESKO
SO 2. 5., 12:00Švédsko - Finsko
SO 2. 5., 16:00ČESKO - Švédsko
NE 3. 5., 12:00Švédsko - Finsko
NE 3. 5., 16:00ČESKO - Švýcarsko

Tabulka Českých hokejových her 2026

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.Švédsko00000-:-0
2.Finsko00000-:-0
3.Česko00000-:-0
4.Švýcarsko00000-:-0

Kde sledovat České hokejové hry 2026?

Zápasy národního týmu vysílá pravidelně veřejnoprávní stanice ČT sport. Alternativu nabízí online platforma ČT sport Plus.

Aktuální soupiska české reprezentace na České hokejové hry 2026

Generálku na světový šampionát seskládal Radim Rulík i z posil z NHL, kteří se objeví na MS. V týmu tak uvidíme Filipa Hrnka z Vancouveru, Jaroslava Chmelaře z Rangers, Adama Klapku z Calgary.

BrankářiJosef Kořenář (Sparta); Jiří Patera (Abbotsford Canucks (AHL)); Petr Kváča (Liberec).
ObránciTomáš Cibulka (České Budějovice); Tomáš Galvas (Liberec); Filip Král (Kometa Brno); Jan Ščotka (Kometa Brno); Libor Zábranský (Kometa Brno); Filip Pyrochta (Mladá Boleslav); Jiří Ticháček (Kärpät Oulu (Finsko)); Martin Jandus (Kladno); Michal Kempný (Brynäs (Švédsko)); Filip Hronek (Vancouver Canucks (NHL)).
ÚtočníciMatyáš Filip (Plzeň); Dominik Kubalík (Zug (Švýcarsko)); Jakub Flek (Kometa Brno); David Tomášek (Färjestad (Švédsko)); Matyáš Kantner (Kärpät Oulu (Finsko)); Jiří Černoch (Karlovy Vary); Ondřej Beránek (Karlovy Vary); Radovan Pavlík (Hradec Králové); Marcel Marcel (Kladno); Daniel Voženílek (Zug (Švýcarsko)); Michael Špaček (Sparta); Adam Klapka (Calgary Flames (NHL)); Jaroslav Chmelař (New York Rangers (NHL)); Michal Kunc (Tucson Roadrunners (AHL)); Matyáš Melovský (Utica Comets (AHL)).

Nominace Švédska na České hokejové hry 2026

Švédský kouč Sam Hallam zařadil do nominace deset nováčků. Mezi nimi nechybí ani tři tváře z NHL – Nils Höglander a Liam Öhgren z Vancouveru a Anton Frondell z Chicaga.

BrankářiLove Härenstam (Södertälje); Magnus Hellberg (Djurgården).
ObránciAxel Andersson (Brynäs); Robert Hägg (Brynäs); Joel Persson (Växjö); Erik Brännström (Lausanne (Švýc.)); Sascha Boumedienne (Boston University (NCAA)); Tim Heed (Ambri-Piotta (Švéd.)); Jacob Larsson (Rapperswil-Jona (Švýc.)).
ÚtočníciNils Höglander (Vancouver (NHL)); Linus Karlsson (Vancouver (NHL)); Liam Öhgren (Vancouver (NHL)); Theodor Niederbach (Frölunda); Ivar Stenberg (Frölunda); Jack Berglund (Färjestad); Viggo Björck (Djurgården); Isac Hedqvist (Lulea); Karl Henriksson (Växjö); Jakob Silfverberg (Brynäs); Anton Frondell (Chicago (NHL)); André Petersson (Langnau (Švýc.)); Marcus Sylvegard (Biel-Bienne (Švýc.)).

Finsko na Českých hokejových hrách 2026

Finský lodivod Antti Pennanen posílá do Budějovic tři hráče ze zámoří: Villeho Heinolu z Winnipegu, Topiase Viléna z New Jersey a Aatu Rätyho z Vancouveru. V sestavě se objeví také obránce pražské Sparty Mikael Seppälä.

BrankářiWaltteri Ignatjew (Linköping (SWE)); Emil Larmi (Färjestad (SWE)); Harri Säteri (Biel-Bienne (SUI)).
ObránciMikko Kokkonen (Linköping (SWE)); Rasmus Rissanen (Linköping (SWE)); Miska Kukkonen (Hämeenlinna (FIN)); Santeri Hatakka (HV 71 (SWE)); Ville Heinola (Winnipeg / Manitoba (NHL / AHL)); Anttoni Honka (Ajoie (SUI)); Juuso Riikola (Langnau (SUI)); Vili Saarijärvi (Ženeva (SUI)); Mikael Seppälä (Sparta Praha (CZE)); Topias Vilén (New Jersey / Utica (NHL / AHL)).
ÚtočníciEemil Erholtz (Kärpät Oulu (FIN)); Roni Hirvonen (Kärpät Oulu (FIN)); Aku Räty (Kärpät Oulu (FIN)); Hannes Björninen (Langnau (SUI)); Saku Mäenalanen (Langnau (SUI)); Valtteri Ojantakanen (Jyväskylä (FIN)); Sami Päivärinta (Hämeenlinna (FIN)); Eetu Päkkilä (TPS Turku (FIN)); Janne Kuokkanen (Malmö (SWE)); Juho Lammikko (Curych (SUI)); Sakari Manninen (Ženeva (SUI)); Waltteri Merelä (Bern (SUI)); Petteri Puhakka (Kloten (SUI)); Patrik Puistola (Örebro (SWE)); Aatu Räty (Vancouver (NHL)).

Švýcarsko na Českých hokejových hrách 2026

Švýcarská nominace ještě není známá.

Průběžné pořadí Euro Hockey Tour 2025/26

#TýmZVVPPPPSkóreBody
1.Švédsko6510027:1017
2.Česko6300315:169
3.Finsko6110414:195
4.Švýcarsko6102314:255

Vstupenky na České hokejové hry 2026

Lístky na Fortuna Hockey Games lze zakoupit přes platformu enigoo.cz, a to včetně čtvrtečního duelu s Finskem. Cena vstupného se pohybuje od 490 Kč do 1190 Kč. Na česká utkání jsou k dispozici také VIP vstupenky za 2990 Kč.

Výsledky Českých hokejových her 2025

Datum a časZápas
1. 5. 2025, 17:00Finsko – ČESKO 2:4
1. 5. 2025, 19:45Švédsko – Švýcarsko 1:2
3. 5. 2025, 12:00Švýcarsko – Finsko 8:2
3. 5. 2025, 16:00ČESKO – Švédsko 2:4
4. 5. 2025, 12:00Švédsko – Finsko 6:2
4. 5. 2025, 16:00ČESKO – Švýcarsko 3:5

Historie Českých hokejových her

Turnaj se pyšní dlouhou tradicí. Poprvé se uskutečnil v roce 1994 a od roku 1997 patří do prestižní série Euro Hockey Tour. Do roku 2021 se her účastnily výběry Česka, Finska, Švédska a Ruska, které však bylo v roce 2022 ze všech mezinárodních soutěží vyloučeno. Nejúspěšnějším týmem historie je domácí Česko s deseti prvenstvími. Finsko triumfovalo osmkrát, Rusko čtyřikrát a Švédsko rovněž čtyřikrát. Jednou se radovalo také Švýcarsko, které v pavouku nahradilo vyloučené ruské hokejisty.

Rok1. místo2. místo3. místo
2025ŠvédskoŠvýcarskoČesko
2024FinskoŠvédskoŠvýcarsko
2023ŠvýcarskoŠvédskoČesko
2022ČeskoŠvédskoFinsko
2021ČeskoŠvédskoFinsko
2020Nehrálo se z důvodu celosvětové pandemie covidu-19
2019FinskoŠvédskoRusko
2018ČeskoFinskoŠvédsko
2017ČeskoFinskoRusko
2016Nehrálo se
2015Nehrálo se
2014Nehrálo se
2013 (srpen)FinskoRuskoŠvédsko
2013 (duben)ŠvédskoRuskoČesko
2012FinskoČeskoRusko
2011ČeskoRuskoFinsko
2009 (září)ČeskoRuskoFinsko
2009 (duben)RuskoČeskoFinsko
2008RuskoČeskoFinsko
2007Nehrálo se
2006RuskoFinskoŠvédsko
2005ŠvédskoRuskoČesko
2004Nehrálo se z důvodu konání Světového poháru
2003FinskoŠvédskoRusko
2002RuskoČeskoŠvédsko
2001FinskoRuskoŠvédsko
2000FinskoČeskoŠvédsko
1999ČeskoFinskoŠvédsko
1998ŠvédskoFinskoČesko
1997ČeskoFinskoRusko
1996FinskoŠvédskoČesko
1995ČeskoŠvédskoSlovensko
1994ČeskoRuskoŠvédsko

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů