České hokejové hry 2026: program a výsledky, vstupenky, nominace týmů
České hokejové hry, známé také jako Fortuna Hockey Games, jsou vzhledem k blížícímu se světovému šampionátu jednou z posledních prověrek, která odhalí aktuální formu všech účastníků. Letošní ročník hostí od 30. dubna do 3. května českobudějovická Budvar Aréna. Turnaj odstartuje souboj Česka s Finskem. Program, výsledky, tabulku a další podrobnosti naleznete v tomto článku.
Kde a kdy se hrají České hokejové hry – Fortuna Hockey Games 2026
Letošní České hokejové hry proběhnou od 30. dubna do 3. května 2026. Celý program se odehraje v budějovické Budvar Aréně, kde česká reprezentace do turnaje vstoupí zápasem proti Finsku.
České hokejové hry 2026: program a výsledky
|Datum a čas
|Zápas
|ČT 30. 4., 18:00
|Finsko - ČESKO
|SO 2. 5., 12:00
|Švédsko - Finsko
|SO 2. 5., 16:00
|ČESKO - Švédsko
|NE 3. 5., 12:00
|Švédsko - Finsko
|NE 3. 5., 16:00
|ČESKO - Švýcarsko
Tabulka Českých hokejových her 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Švédsko
|0
|0
|0
|0
|0
|-:-
|0
|2.
|Finsko
|0
|0
|0
|0
|0
|-:-
|0
|3.
|Česko
|0
|0
|0
|0
|0
|-:-
|0
|4.
|Švýcarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|-:-
|0
Program blížícího se MS v hokeji 2026 naleznete ZDE>>>
Kde sledovat České hokejové hry 2026?
Zápasy národního týmu vysílá pravidelně veřejnoprávní stanice ČT sport. Alternativu nabízí online platforma ČT sport Plus.
Aktuální soupiska české reprezentace na České hokejové hry 2026
Generálku na světový šampionát seskládal Radim Rulík i z posil z NHL, kteří se objeví na MS. V týmu tak uvidíme Filipa Hrnka z Vancouveru, Jaroslava Chmelaře z Rangers, Adama Klapku z Calgary.
|Brankáři
|Josef Kořenář (Sparta); Jiří Patera (Abbotsford Canucks (AHL)); Petr Kváča (Liberec).
|Obránci
|Tomáš Cibulka (České Budějovice); Tomáš Galvas (Liberec); Filip Král (Kometa Brno); Jan Ščotka (Kometa Brno); Libor Zábranský (Kometa Brno); Filip Pyrochta (Mladá Boleslav); Jiří Ticháček (Kärpät Oulu (Finsko)); Martin Jandus (Kladno); Michal Kempný (Brynäs (Švédsko)); Filip Hronek (Vancouver Canucks (NHL)).
|Útočníci
|Matyáš Filip (Plzeň); Dominik Kubalík (Zug (Švýcarsko)); Jakub Flek (Kometa Brno); David Tomášek (Färjestad (Švédsko)); Matyáš Kantner (Kärpät Oulu (Finsko)); Jiří Černoch (Karlovy Vary); Ondřej Beránek (Karlovy Vary); Radovan Pavlík (Hradec Králové); Marcel Marcel (Kladno); Daniel Voženílek (Zug (Švýcarsko)); Michael Špaček (Sparta); Adam Klapka (Calgary Flames (NHL)); Jaroslav Chmelař (New York Rangers (NHL)); Michal Kunc (Tucson Roadrunners (AHL)); Matyáš Melovský (Utica Comets (AHL)).
Nominace Švédska na České hokejové hry 2026
Švédský kouč Sam Hallam zařadil do nominace deset nováčků. Mezi nimi nechybí ani tři tváře z NHL – Nils Höglander a Liam Öhgren z Vancouveru a Anton Frondell z Chicaga.
|Brankáři
|Love Härenstam (Södertälje); Magnus Hellberg (Djurgården).
|Obránci
|Axel Andersson (Brynäs); Robert Hägg (Brynäs); Joel Persson (Växjö); Erik Brännström (Lausanne (Švýc.)); Sascha Boumedienne (Boston University (NCAA)); Tim Heed (Ambri-Piotta (Švéd.)); Jacob Larsson (Rapperswil-Jona (Švýc.)).
|Útočníci
|Nils Höglander (Vancouver (NHL)); Linus Karlsson (Vancouver (NHL)); Liam Öhgren (Vancouver (NHL)); Theodor Niederbach (Frölunda); Ivar Stenberg (Frölunda); Jack Berglund (Färjestad); Viggo Björck (Djurgården); Isac Hedqvist (Lulea); Karl Henriksson (Växjö); Jakob Silfverberg (Brynäs); Anton Frondell (Chicago (NHL)); André Petersson (Langnau (Švýc.)); Marcus Sylvegard (Biel-Bienne (Švýc.)).
Finsko na Českých hokejových hrách 2026
Finský lodivod Antti Pennanen posílá do Budějovic tři hráče ze zámoří: Villeho Heinolu z Winnipegu, Topiase Viléna z New Jersey a Aatu Rätyho z Vancouveru. V sestavě se objeví také obránce pražské Sparty Mikael Seppälä.
|Brankáři
|Waltteri Ignatjew (Linköping (SWE)); Emil Larmi (Färjestad (SWE)); Harri Säteri (Biel-Bienne (SUI)).
|Obránci
|Mikko Kokkonen (Linköping (SWE)); Rasmus Rissanen (Linköping (SWE)); Miska Kukkonen (Hämeenlinna (FIN)); Santeri Hatakka (HV 71 (SWE)); Ville Heinola (Winnipeg / Manitoba (NHL / AHL)); Anttoni Honka (Ajoie (SUI)); Juuso Riikola (Langnau (SUI)); Vili Saarijärvi (Ženeva (SUI)); Mikael Seppälä (Sparta Praha (CZE)); Topias Vilén (New Jersey / Utica (NHL / AHL)).
|Útočníci
|Eemil Erholtz (Kärpät Oulu (FIN)); Roni Hirvonen (Kärpät Oulu (FIN)); Aku Räty (Kärpät Oulu (FIN)); Hannes Björninen (Langnau (SUI)); Saku Mäenalanen (Langnau (SUI)); Valtteri Ojantakanen (Jyväskylä (FIN)); Sami Päivärinta (Hämeenlinna (FIN)); Eetu Päkkilä (TPS Turku (FIN)); Janne Kuokkanen (Malmö (SWE)); Juho Lammikko (Curych (SUI)); Sakari Manninen (Ženeva (SUI)); Waltteri Merelä (Bern (SUI)); Petteri Puhakka (Kloten (SUI)); Patrik Puistola (Örebro (SWE)); Aatu Räty (Vancouver (NHL)).
Švýcarsko na Českých hokejových hrách 2026
Švýcarská nominace ještě není známá.
Průběžné pořadí Euro Hockey Tour 2025/26
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|Body
|1.
|Švédsko
|6
|5
|1
|0
|0
|27:10
|17
|2.
|Česko
|6
|3
|0
|0
|3
|15:16
|9
|3.
|Finsko
|6
|1
|1
|0
|4
|14:19
|5
|4.
|Švýcarsko
|6
|1
|0
|2
|3
|14:25
|5
Vstupenky na České hokejové hry 2026
Lístky na Fortuna Hockey Games lze zakoupit přes platformu enigoo.cz, a to včetně čtvrtečního duelu s Finskem. Cena vstupného se pohybuje od 490 Kč do 1190 Kč. Na česká utkání jsou k dispozici také VIP vstupenky za 2990 Kč.
Výsledky Českých hokejových her 2025
|Datum a čas
|Zápas
|1. 5. 2025, 17:00
|Finsko – ČESKO 2:4
|1. 5. 2025, 19:45
|Švédsko – Švýcarsko 1:2
|3. 5. 2025, 12:00
|Švýcarsko – Finsko 8:2
|3. 5. 2025, 16:00
|ČESKO – Švédsko 2:4
|4. 5. 2025, 12:00
|Švédsko – Finsko 6:2
|4. 5. 2025, 16:00
|ČESKO – Švýcarsko 3:5
Historie Českých hokejových her
Turnaj se pyšní dlouhou tradicí. Poprvé se uskutečnil v roce 1994 a od roku 1997 patří do prestižní série Euro Hockey Tour. Do roku 2021 se her účastnily výběry Česka, Finska, Švédska a Ruska, které však bylo v roce 2022 ze všech mezinárodních soutěží vyloučeno. Nejúspěšnějším týmem historie je domácí Česko s deseti prvenstvími. Finsko triumfovalo osmkrát, Rusko čtyřikrát a Švédsko rovněž čtyřikrát. Jednou se radovalo také Švýcarsko, které v pavouku nahradilo vyloučené ruské hokejisty.
|Rok
|1. místo
|2. místo
|3. místo
|2025
|Švédsko
|Švýcarsko
|Česko
|2024
|Finsko
|Švédsko
|Švýcarsko
|2023
|Švýcarsko
|Švédsko
|Česko
|2022
|Česko
|Švédsko
|Finsko
|2021
|Česko
|Švédsko
|Finsko
|2020
|Nehrálo se z důvodu celosvětové pandemie covidu-19
|2019
|Finsko
|Švédsko
|Rusko
|2018
|Česko
|Finsko
|Švédsko
|2017
|Česko
|Finsko
|Rusko
|2016
|Nehrálo se
|2015
|Nehrálo se
|2014
|Nehrálo se
|2013 (srpen)
|Finsko
|Rusko
|Švédsko
|2013 (duben)
|Švédsko
|Rusko
|Česko
|2012
|Finsko
|Česko
|Rusko
|2011
|Česko
|Rusko
|Finsko
|2009 (září)
|Česko
|Rusko
|Finsko
|2009 (duben)
|Rusko
|Česko
|Finsko
|2008
|Rusko
|Česko
|Finsko
|2007
|Nehrálo se
|2006
|Rusko
|Finsko
|Švédsko
|2005
|Švédsko
|Rusko
|Česko
|2004
|Nehrálo se z důvodu konání Světového poháru
|2003
|Finsko
|Švédsko
|Rusko
|2002
|Rusko
|Česko
|Švédsko
|2001
|Finsko
|Rusko
|Švédsko
|2000
|Finsko
|Česko
|Švédsko
|1999
|Česko
|Finsko
|Švédsko
|1998
|Švédsko
|Finsko
|Česko
|1997
|Česko
|Finsko
|Rusko
|1996
|Finsko
|Švédsko
|Česko
|1995
|Česko
|Švédsko
|Slovensko
|1994
|Česko
|Rusko
|Švédsko