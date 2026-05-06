Kouč mistrů Pešán ukázal novou múzu: Drahý rozvod!
Obrození letos zažil na střídačce Pardubic Filip Pešán (48). Tým dovedl k titulu a na vyhlášení Hokejisty sezony si přivedl novou známost. Půvabná blondýnka zářila v sále O2 Universum jako hvězdička.
Když Pešán vyhrál titul před deseti lety s Libercem, byla jeho životní láskou sjezdařka Lucie Hrstková (44), kterou si vzal za ženu v červnu 2010. Dnes jsou rodiče Patrika a Lindy tři roky rozvedeni.
U soudu se v lednu 2023 v poklidu a míru dohodli na vypořádání majetkových vztahů. Vlsatníkem jejich společného bytu v Liberci se stala Hrstková, rodinný dům připadl Pešánovi, který na sebe vzal také jejich dva hypoteční úvěry na 8,6 resp. 4,5 milionu korun.