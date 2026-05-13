Kdo smí přes zákaz do Edenu? Pořadatelé, 60 VIP hostů a...
Po zločinu přišel trest. Slavia je po verdiktu disciplinárky chudší o body z nedohraného derby, které kontumačně prohrála, o 10milionovou pokutu, navíc ji čekají čtyři mače před prázdným Edenem. Trest za výtržnosti diváků přijala, neodvolá se a dnes poprvé nastoupí před prázdnými tribunami. Její bitvu s Jabloncem bude moci sledovat jen hrstka vyvolených.
„Řády umožňovaly uložit trest až na šest zápasů. I uzavření stadionu – Slavia by pak musela hrát jinde. Nejvyšší trest nebyl udělen s ohledem na to, jak rázně a rychle se klub k události postavil,“ řekl Matzner.
Do Edenu smí mimo delegované osoby, pořadatele, novináře a partnery LFA i 30 VIP hostů Slavie. Dále 30 VIP hostů soupeře, hostující klub smí také vyslat až 150 osob na hlavní tribunu.
Červenobílí po zkontumovaném derby se Spartou, která v úterý jen remizovala bez branek s Plzní, vedou před odvěkým rivalem tabulku o čtyři body mohou si v případě výhry nad Jabloncem zajistit titul.
Žádné organizované veselí se ale podle slávistického bosse Jaroslava Tvrdíka konat nebude. „Oslavy jsme vzdali a jasně jsme řekli, že si neumíme představit, že se budeme v této situaci radovat a riskovat, že by nám přišli neidentifikovaní výtržníci a udělali nám tam další nepořádek. Peníze, které byly vyčleněné, věnujeme cestou nadačního fondu na nějakou charitativní aktivitu," vysvětlil.