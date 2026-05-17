Hokejový padesátník Čajánek: Praštil do toho... s o 21 let mladší misskou!
Na svůj »druhý život« už má papír jménem oddací list. Bývalý hokejový reprezentant Petr Čajánek (50) na ledě třikrát vyhrál titul mistra světa, v civilu se podruhé stal manželem.
Dvůr Honětice západně od Zlína hostil ve čtvrtek parádní veselku! Petr už pět let tvoří pár s Michaelou Habáňovou (29), Českou Miss 2017. V roce 2023 se jim narodila dcera Emily a nyní už jsou svoji.
„Začínáme další kapitolu našeho života. Posledních pět let po tvém boku byly ty doposud nejkrásnější. Děláš ze mě lepšího člověka každý den,“ vyznala se Habáňová na Instagramu. Nejhezčí den proběhl tradičně, byla polévka s játrovými knedlíčky, svíčková i obří svatební dort. Tak ať jim společný život chutná!
Míša hlídala jeho děti
Mistr ligy se Zlínem mimo led 19 let bruslil životem s manželkou Kateřinou, však mají spolu tři potomky, dcery Terezu a Sáru i syna Marka. Pět let zpět ale plodné partnerství skončilo rozvodem a Petr místo pauzy hned rozjel další třetinu s modelkou Michaelou Habáňovou.
Ta osm let chodila s Čajánkovým synovcem Janem Káňou (34), který (pro)hrál proti strejdovi finále extraligy 2013/14 Zlína s brněnskou Kometou. Michaela prý dokonce kdysi pomáhala Petrovi a Kateřině s hlídáním dětí, takže se znají opravdu dlouho.